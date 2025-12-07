Lorient ‘bježi’ s dna, upisana ogromna pobjeda nad Lyonom

Podijeli :

Constance Bugaut SPP via Guliver

Nogometaši Lorienta pobijedili su Lyon sa 1-0 u susretu 15. kola francuskog prvenstva, osvojivši važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

Lorient je utakmicu dočekao na 15. mjestu sa svega tri boda više od začelja, no s ovom pobjedom napredovao je za dvije stepenice.

Sve najvažnije dogodilo se u razmaku od 39. do 42. minute. Domaćin je poveo u 39. minuti golom Pabla Pagisa koji je postigao svoj peti gol sezone. Samo tri minute kasnije Lyon je ostao s igračem manje nakon što je Ainsley Maitland-Niles u razmaku od pet minuta dobio dva žuta kartona.

U nastavku susreta domaćin je uspio obraniti gol prednosti. Lorient je u 85. minuti bio vrlo blizu i drugog gola, no Arsene Kouassi je pogodio stativu.

Angers je na gostovanju pobijedio Nicu također sa 1-0, a gol odluke zabio je Yassine Belkhdim u 33. minuti.

“Fenjeraš” Metz je izgubio na gostovanju kod Auxerrea sa 1-3.

Lassine Sinayoko (36-11m), Oussama El Azzouzi( 39) i Kevin Danois (89) bili su strijelci za Auxerre, dok je Gauthier Hein (45+1) bio strijelac za Metz.

Le Havre i FC Paris su odigrali bez golova.

Lens vodi na ljestvici sa 34 boda, PSG ima 33, a Marseille i Lille po 29 bodova. Lyon je peti sa 24 boda.