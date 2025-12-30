Ljubav je uzajamna: Modrićev ‘nasljednik’ otkrio svog idola!

Podijeli :

AP Photo/Emilio Morenatti via Guliver

Nakon što je s PSG-om osvojio francusko prvenstvo i kup te Ligu prvaka, Vitinha je osvojio i treće mjesto u izboru za Zlatnu loptu.

Sjajni veznjak je produžio ugovor s Parižanima, no poznato je da je velika želja Real Madrida. Smatra se nasljednikom Luke Modrića, a to je potvrdila i legenda Reala.

U intervjuu za Marcu se Modriću naklonio i njegov ‘nasljednik’:

“Najviše me inspirira Andres Iniesta. Naravno, uz njega i Luka Modrić. Njih dvojica uvijek su bili moji najveći uzori”.

Španjolski mediji već dugo pišu da je Vitinha želja Reala te da ga je Modrić na odlasku iz kluba preporučio čelnicima. Vitinha je za PSG odigrao 176 utakmica uz 24 pogotka i 22 asistencije, a u klub je stigao iz Porta prije tri godine uz odštetu od 41,5 milijuna eura.