Liverpool potpisao braniča za više od 60 milijuna eura, ali ne dolazi odmah na Anfield

Premijerligaški klub Liverpool potvrdio je da će potpisati mladog francuskog braniča Jeremyja Jacqueta.

Dvadesetogodišnjak će se pridružiti Liverpoolu iz francuskog Rennesa prije sezone 2026./27. za odštetu od oko 63,5 milijuna eura.

Jacquet bi bio dobrodošlo pojačanje Liverpoolove obrane, posebno s obzirom na trenutno neizvjesnu budućnost Ibrahime Konatea, čiji ugovor istječe na ljeto.

Prema Transfermarktu vrijedi 20 milijuna eura, a ove sezone odigrao je u svim natjecanjima 19 utakmica.

