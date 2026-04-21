Lens prvi put nakon više od 20 godina izborio finale francuskog Kupa

(AP Photo/Jean-Francois Badias) via Guliver Image

Utorak navečer bio je rezerviran za brojne nogometne kupove diljem Europe pa tako i za francuski Kup. Tamo je u prvom polufinalu Lens slavio s 4:1 protiv Toulousea.

Već u devetoj minuti zabio je Florian Thauvin za 1:0, na 2:0 je povisio Allan Saint-Maximin u 18. minuti da bi u 21. Toulouse ipak smanjio preko Santiaga Hidalga.

Ipak, do kraja poluvremena Lens je povećao prednost golom Matthieua Udola u 35. minuti. Do kraja susreta još se u strijelce upisao nesuđeni hrvatski reprezentativac Adrien Thomasson koji je konačnih 4:1 postavio u 74. minuti.

Ovim slavljem Lens je izborio svoje prvo finale Coupe de Francea nakon 28 godina i sezone 1997./1998. kada ih je u finalu porazio PSG s 2:1.

Lens je igrao i finale sada nepostojećeg Liga kupa 2007./2008. kada ih je s identičnih 2:1 porazio PSG.