Kapetan Rijeke odlazi s Rujevice?

Podijeli :

Guliver image

U mjesecu pred nama bit će odlazaka s Rujevice.

Kako pišu Sportske novosti već se otprilike i zna koji su to igrači spremni napustiti Rijeku za višemilijunske iznose, no do sada se u tom društvu nije moglo vidjeti ime riječkog kapetana i golmana Martina Zlomislića.

POVEZANO Evo kada Rijeka nastavlja svoj europski put

Zlomislić je prema pisanju SN-a ali i nekoliko francuskih medija interesantan zasad još neimenovanom francuskom prvoligašu.

Ugovor s Rijekom Zlomislić ima do ljeta 2026., a tržišna vrijednost procjenjuje mu se na oko dva milijuna eura.

Dok se oko Martina Zlomislića tako ozbiljno zahuktava interes iz inozemstva, na radaru Rijeke je ponovno Marko Rog.