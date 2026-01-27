Juventusu propao dolazak marokanskog napadača, sada želi vratiti poznato ime

Podijeli :

Nakon što su propali pregovori o angažmanu napadača Fenerbahčea Youssefa En-Nesyrija, torinski Juventus je svoju pažnju usmjerio na francuskog centarfora Randala Kolo Muanija, objavili su talijanski mediji.

Nogometaš PSG-a je proljetni dio prošle sezone bio na posudbi u Juventusu, te je u 16 utakmica postigao osam pogodaka. Sporazum o polugodišnjoj posudbi nije sadržavao opciju otkupa ugovora na kraju sezone, pa je tijekom proteklog ljeta Juventus pokušavao s PSG-om dogovoriti nastavak posudbe ili otkup ugovora, ali bez rezultata.

Na kraju je Kolo Muani završio na posudbi u Tottenhamu, ali u engleskom klubu nije uspio ponoviti golgetersku formu kakvu je imao u Juventusu. U 15 ovosezonskih nastupa u Premier ligi još se nije upisao u strijelce.

Mediji procjenjuju da Juventus ima male šanse da u zimskom prijelaznom roku dovede Kolo Muanija, jer engleski klub želi zadržati francuskog nogometaša do kraja sezone.