Jedan od najboljih veznjaka svijeta: Bilo bi glupo da PSG zamijenim Realom

PSG je vodeća momčad francuskog prvenstva (Ligue 1) te je nedavno u dvomeču s Monacom izborila nastup u osmini finala Lige prvaka. Tako su nastavili lov na drugi uzastopni naslov u Ligi prvaka, a jedan od ključnih igrača, a ako ne i najbitniji igrač PSG-a je Vitinha.

Standardni portugalski reprezentativac oko kojeg se vrti cijela igra PSG-a i Portugala redovito se nalazi u centru pažnje. U Ligue 1 je zabio jedan gol i upisao sedam asistencija dok je u Ligi prvaka pet puta tresao protivničku mrežu, a svoje suigrače je uposlio jednom.

Već lani se pričalo o njegovom mogućem odlasku u Real Madrid, a sada je Portugalac dao i svoj komentar na te priče.

“Bilo bi glupo od mene da napustim PSG. Mislim da odlazak u Real Madrid trenutno nije najbolja opcija za mene. Osjećam se sjajno u PSG-u, imamo sjajnu ekipu i nevjerojatnog trenera u Luisu Enriqueu”, rekao je Vitinha.