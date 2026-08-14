Iznenadni odlazak: Umirovio se veliki Ciro Immobile

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Giuseppe Maffia via Guliver Images

Ciro Immobile odlučio je završiti profesionalnu nogometnu karijeru u 36. godini, neposredno prije početka nove sezone. Talijanski napadač imao je ugovor s Paris FC-om do ljeta 2027., ali je odlučio ranije završiti igrački put kako bi se više posvetio obitelji.

Immobile iza sebe ostavlja 17 godina profesionalnog nogometa, više od 650 nastupa i preko 320 pogodaka. Najveći trag ostavio je u Laziju, gdje je igrao od 2016. do 2024. godine, a upravo je u rimskom klubu ostvario najveće individualne uspjehe.

S Lazijem je 2020. osvojio europsku Zlatnu kopačku, a čak je četiri puta bio najbolji strijelac Serie A. Godinu ranije bio je i najbolji strijelac Europa lige. S talijanskom reprezentacijom osvojio je Europsko prvenstvo 2021. godine.

Tijekom karijere nastupao je i za Juventus, Sienu, Pescaru, Genou, Torino, Borussiju Dortmund, Sevillu, Beşiktaş i Bolognu. Za Italiju je odigrao 57 utakmica i postigao 17 pogodaka.

U bogatoj karijeri osvojio je talijanski Kup i dva Superkupa s Lazijem, njemački Superkup s Borussijom Dortmund te turski Superkup s Beşiktaşom.

Posljednju sezonu proveo je u Paris FC-u, za koji je u 13 nastupa u prvenstvu i kupu postigao dva gola i upisao dvije asistencije.

Immobile se tako povlači kao jedan od najboljih talijanskih napadača svoje generacije, posebno obilježivši eru Lazija i Serie A.