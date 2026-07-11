Iz Pariza u Maksimir? Dinamo potvrdio interes za mladu zvijezdu, ali ima i opasnu konkurenciju

Podijeli :

JulienxMattiax xLexPictorium via Guliver

Interes za njim u Dinamu postoji.

Francuski L’Equipe lansirao je vijest prema kojoj je zagrebački Dinamo bacio oko na 19-godišnjeg ofenzivca Paris Saint-Germaina Noaha Nsokija.

POVEZANO Francuzi: Dinamo želi dovesti talentiranog napadača PSG-a

Iz maksimirskog kluba su za Sportske novosti potvrdili da interes postoji, ali da službeni pregovori s pariškim velikanom još nisu u tijeku.

Nsoki je igrač koji primarno operira na poziciji lijevog krila, no može kvalitetno pokriti i mjesto ofenzivnog veznog. Riječ je o izdanku PSG-ove škole nogometa koji u prvoj momčadi teško dolazi do prilike, pa stoga traži sredinu u kojoj bi imao zajamčenu minutažu. Dinamo pritom neće imati lagan zadatak jer L’Equipe navodi da razvoj ovog talenta pozorno prati i portugalska Vitoria Guimaraes.

Isti list napominje kako je Nsoki prošle sezone redovito trenirao sa seniorima pod vodstvom trenera Luisa Enriquea, koji ga smatra jednim od najvećih dragulja klupske akademije.

Mladi je ofenzivac pod njegovim vodstvom upisao i službeni debi u Kupu Francuske protiv Vendee Fontenaya. Iako je Enrique iznimno cijenio njegovu brzinu i tehničke kvalitete te ga planirao postupno uvoditi u momčad, Nsoki očito nema namjeru čekati mrvice u Parizu i spreman je za novi izazov.