Igrač francuskog kluba pogotkom ispisao povijest svoje azijske države

Podijeli :

(AP Photo/Philippe Magoni) via Guliver Image

Momčad Lensa iskoristila je kiks PSG-a i pobjedom 3:0 na domaćem terenu protiv posljednjeplasiranog Metza približila se vodećem na ljestvici francuske Ligue 1 na samo jedan bod.

Saud Abdulhamid je u 44. minuti donio prednost Lensu, a upravo je taj pogodak bio i najvažniji na utakmici jer je ispisao povijest francuske lige, ali i jedne azijske države.

Naime, Abdulhamid je reprezentativac Saudijske Arabije te je svojim pogotkom postao prvi nogometaš iz svoje države koji je postigao pogodak u francuskoj Ligue 1. On je u Lens stigao iz AS Rome, a tamo je uspio zabiti u Europa ligi.

Abdulhamidu ovo ipak nije prvi pogodak za Lens jer je strijelac bio i u francuskom Kupu protiv Feignies-Aulnoyea.