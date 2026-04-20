Halilhodžić napao suca, zbog svega mu slijedi suspenzija do kraja sezone?

REUTERS/Gonzalo Fuentes via Guliver

Vahid Halilhodžić suočava se s potencijalnom kaznom.

Vaha bi mogao biti suspendiran do kraja sezone zbog neprimjerenog ponašanja nakon utakmice njegovog Nantesa i Bresta (1:1).

Njegova momčad vodila je od desete minute i išla prema pobjedi koja bi je približila zoni spasa, ali onda se sve okrenulo nakon kontroverznog isključenja Dehmainea Tabiboua. Gosti su u sudačkoj nadoknadi došli do izjednačenja, a Halilhodžić je nakon utakmice žestoko verbalno napao suca.

L’Equipe o tome piše pod naslovom “Između dvije utakmice i pet mjeseci… Vahid Halilhodžić riskira dugotrajnu suspenziju i mogao bi biti suspendiran do kraja sezone.”

“Bijesan nakon isključenja svog braniča Dehmainea Tabiboua nakon pregleda snimke, Vahid Halilhodžić žestoko je prigovarao zbog čega ga je isključio sudac Guillaume Paradis.

Zatim je trener Nantesa dodirivao četvrtog suca, od kojeg ga je odvojio njegov igrač, prije nego što je Halilhodžić opet verbalno napao glavnog suca, više puta govoreći: ‘Zar te nije sram?’ Nakon utakmice je izjavio medijima: ‘Ljut sam, ne razumijem ovaj crveni karton. On je mladi sudac, rekao mi je: ‘Ne bi trebao previše pričati jer bi i mogao biti suspendiran.’

Ali nije me briga, mogao bih dobiti i 10 godina suspenzije jer sam završio s nogometom. Ali kad vidim ovakve nepravde, reagiram. Pitao sam da mi objasni zašto je dao crveni karton. Trebam malo poštovanja. Što ovaj čovjek misli, tko je on?'”, piše L’Equipe pa nastavlja:

“Zbog svih ovih pomalo agresivnih primjedbi i ponašanja, trener Nantesa riskira moguću suspenziju do kraja sezone. U disciplinskim propisima, čini se da se dva članka odnose na njegov slučaj. Članak 4., za ‘pretjerano/neprimjereno ponašanje’, propisuje suspenziju od dvije utakmice.

Članak 8. (‘zastrašujuće/prijeteće ponašanje’) predviđa suspenziju od pet mjeseci. Istina se vjerojatno nalazi negdje između. Nezamislivo je da će Vaha proći samo s dvije utakmice zabrane. Međutim, petomjesečna kazna mogla bi se činiti nesrazmjernom.

Automatski suspendiran za utakmicu PSG – Nantes u srijedu, mogao bi biti potpuno udaljen s klupe Nantesa ako mu suspenzija dosegne pet utakmica, što je moguće jer Nantes ima pet preostalih utakmica Ligue 1, plus potencijalno još dvije utakmice doigravanja za opstanak.

Njegov slučaj trebao je u srijedu razmotriti disciplinska komisija saveza, ali Nantes tog dana igra kod PSG-a. Stoga je Halilhodžićevo saslušanje pomaknuto za u utorak u 18 sati.”

Vahi zona opstanka bježi čak devet bodova, a 16. mjesto, je jamči dodatne kvalifikacije, udaljeno mu je pet bodova.