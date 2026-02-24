Hakimija čeka suđenje za silovanje: ‘Ovo je jednako nepravedno prema nevinima, kao i prema pravim žrtvama’

Podijeli :

(AP Photo/Emma Da Silva) via Guliver Image

Marokanski nogometaš Achraf Hakimi suočit će se sa suđenjem za silovanje, potvrdio je u utorak branič Paris St. Germaina na društvenim mrežama, pritom zanijekavši optužbe.

“Danas je optužba za silovanje dovoljna da opravda suđenje, iako je poričem i sve dokazuje da je lažna“, rekao je Hakimi u objavi na X. “Ovo je jednako nepravedno prema nevinim kao i prema pravim žrtvama. Mirno čekam ovo suđenje, koje će omogućiti da istina izađe na vidjelo.“

Tužiteljstvo u Nanterreu otvorilo je istragu 2023. nakon što je protiv njega podignuta optužba za silovanje.Tužitelj je u utorak potvrdio da je Hakimijev slučaj poslan na suđenje.

Krajem veljače 2023. godine, mlada žena, tada 24-godišnjakinja, otišla je u policijsku postaju Val de Marne gdje je prijavila silovanje, ali nije podnijela službenu prijavu protiv nogometaša. Prepričala je da je na Instagramu upoznala Achrafa Hakimija u siječnju 2023. i otišla u njegov dom u automobilu sa šoferom, što je organizirao igrač, naznačio je tada policijski izvor.

Tvrdila je da ju je Achraf Hakimi poljubio i neprimjereno dodirnuo prije nego što ju je silovao, prema istom izvoru. Dodala je da ga je uspjela odgurnuti te da je prijatelj, kojeg su kontaktirali putem SMS poruke, došao po nju.

“Suđenje je naloženo na temelju optužbe koja se isključivo temelji na riječi žene koja je ometala sve istrage, odbila sve liječničke preglede i DNK testove, odbila dopustiti analizu svog mobitela i odbila imenovati ključnog svjedoka”, rekla je za AFP odvjetnica igrača, Fanny Colin. Naznačila je da će se žaliti na nalog o pritvoru, a ako se ova žalba odbije, nogometašu će suditi departmanski kazneni sud Hauts-de-Seine, u pariškoj regiji, na datum koji još nije poznat.

“Dvije uzastopne psihološke procjene otkrile su nedostatak jasnoće u vezi s događajima, koje žrtva tvrdi da prijavljuje, a nadalje i odsutnost bilo kakvih posttraumatskih simptoma“, kazala je Colin, koji vjeruje da je žena pokušala sakriti od pravosudnih vlasti nekoliko poruka razmijenjenih s jednom od svojih prijateljica, poruka u kojima su planirale opljačkati Hakimija.

Bivši član Real Madrida i ključni igrač marokanske reprezentacije koja je stigla do polufinala Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, marokanski reprezentativac stigao je u PSG 2021. godine, gdje je sada zamjenik kapetana, nakon boravka u Borussiji Dortmund i Inter Milanu.

Sin čistačice i uličnog prodavača, oboje Marokanaca koji žive u Španjolskoj od 1980-ih, igrač je rođen u Getafeu, u četvrti Las Margaritas, južnom predgrađu Madrida.

Počeo je igrati nogomet u Ofigeviju, a zatim se pridružio omladinskoj akademiji Real Madrida, gdje je napredovao kroz sve rangove. Zbog brzine i sposobnosti dodavanja, smatra se jednim od najboljih desnih bekova na svijetu.

Paris St. Germain će u srijedu igrati protiv Monaca u uzvratnoj utakmici nokaut runde doigravanja Lige prvaka.