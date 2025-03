Fonseca dobio neviđenu kaznu nakon ‘napada’ na suca

Podijeli :

xNicolòxCampox by Guliver

Paulo Fonseca suočava se s ozbiljnom kaznom nakon što je LFP (Ligue de Football Professionnel) odlučila potpuno suspendirati portugalskog trenera na 9 mjeseci zbog neprimjerenog ponašanja prema službenim osobama.

Ova odluka odnosi se na njegove postupke u vezi s incidentom tijekom jedne od nedavnih utakmica, kada je svojim ponašanjem narušio red i discipline prema sucima i drugim članovima službenih timova.

Lyon je na svom terenu slavio protiv Bresta rezultatom 2:1 u 24. kolu francuskog prvenstva. Gosti su poveli već u 15. minuti, kada je Kenny Lala preciznim udarcem doveo Brest u vodstvo. Međutim, domaći su brzo preokrenuli utakmicu zahvaljujući Alexandreu Lacazetteu, koji je postigao oba gola za Lyon — prvo u 24. minuti, a zatim i u 82. minuti.

U samoj završnici utakmice, u petoj minuti sudačke nadoknade, trener Lyona Paulo Fonseca je isključen nakon žestokog neslaganja s odlukama glavnog suca, Benoita Millota. Fonsecina reakcija bila je vrlo burna. Trener se unio sucu u lice i počeo vikanje, a njegovi igrači su ga pokušali smiriti i udaljiti od suca. Ipak, Fonseca se ubrzo okrenuo i ponovo pokrenuo verbalni napad, što je izazvalo dodatne reakcije.

Nakon utakmice, Fonseca se ispričao zbog svog ponašanja pred kamerama DAZN-a.

“Ispričavam se zbog svog ponašanja, nisam to trebao napraviti. Nogomet nas ponekad dovede do toga da činimo stvari koje nisu u redu. Ispričavam se”, izjavio je trener, koji je krajem siječnja preuzeo klupu Lyona od Pierrea Sagea. Pod njegovim vodstvom, Lyon je ostvario tri pobjede i dva poraza, te trenutno zauzima šesto mjesto u Ligue 1.

Kao dio suspenzije, Fonseca neće smjeti ući u svlačionicu prije i poslije utakmica do 15. rujna, čime će biti lišen prilike da izravno komunicira s igračima prije i nakon službenih susreta. Osim toga, bit će mu zabranjeno prisustvovati utakmicama uz aut-liniju, i to sve do 30. studenog ove godine.

Ova kazna predstavlja ozbiljan udarac za trenera, ali i za njegovu momčad, jer će biti prisiljen voditi svoje ekipe s distance, bez izravnog utjecaja na igru i taktiku tijekom utakmica. Fonseca će, međutim, i dalje moći komunicirati s igračima i osobljem putem drugih kanala, dok traje suspenzija.