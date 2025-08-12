Donnarumma se oglasio nakon što je izbačen iz momčadi PSG-a: Tužan sam i razočaran

Iako je prošle sezone bio jedan od ključnih aktera u osvajanju prvog PSG-ova naslova Lige prvaka, Donnarumma je izbačen iz sastava i neće putovati na utakmicu. Nedugo nakon objave popisa, talijanski reprezentativac oglasio se na Instagramu i poručio kako je njegova priča u Parizu završena, čime je dodatno potvrdio da napušta klub.

“Od prvog dana kada sam došao, dao sam sve na terenu i izvan njega kako bih zaradio svoje mjesto i branio gol Paris Saint-Germaina. Nažalost, netko je odlučio da više ne mogu biti dio tima i doprinositi uspjehu momčadi. Razočaran sam i tužan.

Nadam se da ću imati priliku pogledati navijače na Parki prinčeva u oči još jednom i reći zbogom kako to i treba biti. Ako to ne bude moguće, želim da znate da vaše podrške i naklonost znači sve za mene, i nikada to neću zaboraviti. Uvijek ću nositi sa sobom uspomene na sve emocije, magične noći i vas, koji ste mi omogućili da se osjećam kao kod kuće.

Mojim suigračima, mojoj drugoj obitelji, hvala vam na svakoj borbi, svakom smijehu, svakom trenutku koji smo podijelili. Zauvijek ćete biti moji braća. Igranje za ovaj klub i život u ovom gradu bila je ogromna čast. Hvala ti, Parize”, napisao je.