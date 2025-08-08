Direktor PSG-a uvjerio Chevaliera da će biti ispred Donnarumme

Podijeli :

AP Photo/Matthieu Mirville via Guliver

Mladi francuski vratar 23-godišnji Lucas Chevalier prelazi iz Lillea u Paris Saint-Germain, pišu u petak medij

Chevalier, čiji bi transfer trajao pet sezona i vrijedio 40 milijuna eura, trebao bi danas obaviti liječnički pregled prije potpisivanja ugovora s europskim prvacima. PSG-u su bile potrebne tri uzastopne ponude da bi Lille pristao na dogovor, piše “L’Equipe”.

No, PSG je, opet prema pisanju tiska, želio da Lucas Chevalier, koji se redovito poziva u francusku reprezentaciju, ali još nije igrao za seniorsku momčad, bude dostupan sljedeće srijede za susret s Tottenhamom u Europskom Superkupu u Udinama u Italiji.

Chevalierov dolazak, tijekom izvansezonskog razdoblja u kojem je PSG bio posebno oprezan na tržištu transfera, postavlja mnoga pitanja, budući da je Gianluigiju Donnarummi rečeno da možda neće imati status prvog vratara iako je iza njega povijesna sezona na golu francuskog i europskog prvaka, koji je ovog ljeta bio finalist Svjetskog klupskog prvenstva.

PSG je nastavio s treninzima 6. kolovoza, samo tjedan dana prije svoje prve službene utakmice ove sezone, a u momčadi su, osim Chevaliera i Donnarumme, još vratari Matvey Safonov, Arnau Tenas i Renato Marin.

Chevalier je navodno dobio uvjeravanja od sportskog direktora Luisa Camposa da će baš on biti prvi vratar, a Donnarumma njegova zamjena.

Glavni problem u pregovorima PSG-a i Donnarumme leži u ugovoru koji istječe u lipnju 2026. godine. Pregovori o produženju suradnje su propali jer Donnarumma ne pristaje na smanjenje plaće, kao ni na model po kojem bi značajan dio primanja ovisio o njegovim nastupima.