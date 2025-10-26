Dinamov protivnik u Europskoj ligi zabio upisao uvjerljivu pobjedu u Ligue 1

Podijeli :

U susretu 9. kola francuskog nogometnog prvenstva Lille je deklasirao Metz sa 6-1.

Golove za jednog od preostalih suparnika zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi, zabili su Hamza Igamane (24), Felix Correia (34, 53), Romain Perraud (64), Benjamin Andre (82) i Hakon Arnar Haraldsson (90+3), dok je za goste strijelac bio Ibou Sane (90+5).

Lille je ovom pobjedom skočio na četvrto mjesto Ligue 1 sa 17 bodova, tri manje od vodećeg PSG-a. Lens na drugom mjetu ima 19 bodova, a ispred Lillea je i Marseille s 18 bodova. Metz je na posljednjem, 18. mjestu sa svega dva boda.

Dinamo i Lille će igrati 27. studenog na stadionu Pierre-Mauroy u sklopu petog kola Europske lige. Nakon tri kola Lille drži 11. mjesto sa šest bodova. Dinamo je četvrti s bodom više.