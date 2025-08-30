Dinamov protivnik u EL utrpao čak sedam komada i zasjeo na vrh tablice

Podijeli :

xScottxColeman IPAxSportx via Guliver

Nogometaši Lillea, koji će ugostiti zagrebački Dinamo u ligaškoj fazi Europske lige, postigli su čak sedam pogodaka na gostovanju u Lorientu, gdje su u 3. kolu francuskog prvenstva svladali istoimenog domaćina sa 7:1.

Zanimljivo je da je svih osam pogodaka postignuto u drugom poluvremenu. Po dvaput su strijelci za Lille bili Belgijac Mathias Fernandez-Pardo (53, 77) i Marokanac Hamza Igamane (81, 90+3), a po jedan pogodak su postigli Romain Perraud (46), Islanđanin Hakon Haraldsson (87) i Osame Sahraoui (90+5).