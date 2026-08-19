Dinamo poslao španjolskog stopera na posudbu

Španjolski stoper tako odlazi nakon teškog razdoblja. U svibnju prošle godine na utakmici protiv Hajduka na Poljudu pokidao je križni ligament, zbog čega je propustio gotovo cijelu prošlu sezonu. Na teren se vratio tek nakon više od devet mjeseci.

Torrente je u Dinamo stigao u ljeto 2024. bez odštete iz Granade i ubrzo izborio mjesto u početnoj postavi. Ukupno je upisao30 nastupa i dva gola, a posebno se istaknuo u Dinamovom nastupu u Ligi prvaka prije dvije sezone.