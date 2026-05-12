Dembele proglašen najboljim igračem Ligue 1 iako je tek osmi po učinku u ligi

Guliver Image

U ponedjeljak navečer su u francuskoj Ligue 1 dodijeljene nagrade za najbolje pojedince. Tri velike nagrade pripale su PSG-u, a dvije od te tri otišle su u ruke Ousmanea Dembelea, aktualnog osvajača Zlatne lopte.

Dembeleu je pripao gol sezone koji je zabio protiv Lillea u siječnju, a uz tu nagradu osvojio je i pehar za najboljeg igrača ove sezone u Ligue 1.

No, tu ipak postoje kontroverze. Francuski napadač tek je devet puta startao u ovoj sezoni franucske lige te je po učinku golova i asistencija tek na osmom mjestu lige s 10 golova i šest asistencija.

Ispred njega se nalaze Pavel Šulc (11 i 3), Corentin Tolisso (11 i 4), Odsonne Edouard (12 i 3), Folarin Balogun (13 i 3), Joaquin Panichelli (16 i 1), Mason Grenwood (16 i 6) te Esteban Lepaul (20 i 5).

Mnogi su francuskoj ligi zamjerili izbor Dembelea iako Francuz svakih 60 minuta na travnjaku upisuje sudjelovanje za gol.

Titula najboljeg mladog igrača otišla je u ruke Desirea Douea, najbolji golman je Robin Risser iz drugoplasiranog Lensa, a najbolji trener je Pierre Sage, također iz Lensa.