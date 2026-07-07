Bogati pariški klub doveo je trenera kojeg je Chelsea potjerao nakon četiri mjeseca

Bivši trener Chelseaja Liam Rosenior preuzima francuskog prvoligaša Paris FC s kojim je potpisao ugovor do lipnja 2028. godine, objavio je u utorak taj klub iz Ligue 1.

Ovaj 41-godišnji Englez nasljedit će Antoinea Kombouaréa, koji je prošle sezone vodio klub do 11. mjesta na ljestvici.

“Liam Rosenior posjeduje sve kvalitete koje smo tražili”, izjavio je sportski direktor Marco Neppe. “On je moderan i zahtjevan trener, prepoznat po svojoj sposobnosti da potakne napredak kako pojedinačnih igrača, tako i cijele momčadi. Osim njegovih taktičkih vještina, posebno nas se dojmila njegova sposobnost vođenja i talent za okupljanje skupine ljudi oko jasne vizije.”

Rosenior se vraća u francuski nogomet nakon odlaska iz RC Strasbourga, koji je vodio od 2024. do 2026. godine, prije nego što je u siječnju preuzeo Chelsea nakon odlaska Enza Maresce.

Njegov boravak na Stamford Bridgeu bio je kratkog vijeka; klub je raskinuo ugovor s njim nakon manje od četiri mjeseca, unatoč tome što su mu prethodno ponudili ugovor koji je trebao trajati do 2032. godine.

Iz Paris FC-a su poručili da Rosenior s radom počinje u četvrtak.