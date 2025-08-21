Leverkusen potvrdio dolazak dvojice novih igrača, dolaze iz Man. Cityja i Seville

Podijeli :

xAntonioxPozox by Guliver

Njemački prvoligaš Bayer Leverkusen potvrdio je dolazak dva nova pojačanja. Iz engleskog Manchester Cityja posudili su Claudija Echeverrija (19) do kraja sezone, a iz španjolske Seville kupili su Loica Badea (25).

Echeverri, kojeg je City u siječnju 2024. doveo iz River Platea za 18 milijuna eura, trebao bi pomoći u popunjavanju praznine nastale odlaskom Floriana Wirtza u Liverpool.

Mladi “Gaučo” dolazi u Leverkusen na posudbu, ali Nijemci ga nakon završetka sezone neće smjeti kupiti.

“Echeverri je tehnički snažan, energičan igrač koji se vrlo dinamično kreće između linija i od tamo predstavlja prijetnju. Odličan je nogometaš, vrlo snažan u driblingu, s prodorom prema golu i uvijek sposoban iskoristiti svoje suigrače,” kazao je za klupsku stranicu sportski direktor Simon Rolfes.

Novi član “Apotekara” je i 25-godišnji francuski branič koji je stigao iz Seville za, kako pišu njemački mediji, 25 milijuna eura.

“S Badeom smo dobili mladog, ali već vrlo iskusnog središnjeg braniča. Loic je fizički beskompromisan i inteligentan, definitivno pojačanje naše obrambene linije,” dodao je Rolfes.

Bade je za Sevillu igrao od 2023. godine, a prije toga je nosio dres Nottingham Foresta, Rennesa, Lensa i Le Havrea.

Leverkusen, kojeg je nakon odlaska Xabija Alonsa preuzeo Erik ten Hag, je ovoga ljeta na prodaji igrača zaradio oko 230 milijuna eura.

Florian Wirtz je preselio u Liverpool za 125 milijuna eura, Jeremie Frimpong, također među “Redse” za 50 milijuna eura, Odilon Kossonou je novi član Atalante za 20 milijuna eura, Armine Adli je potpisao za Bournemouth za 18 milijuna, Granit Xhaka u Sunbderland za 12 milijuna eura…

Do sada su najviše potrošili na Malika Tillmana, 32 milijuna eura PSV Eindhovenu, te Jarella Quansaha, oko 25 milijuna eura Liverpoolu. Bade je također plaćen oko 25 milijuna eura, dok je Ibrahim Maza stigao iz Herthe za 12 milijuna eura.