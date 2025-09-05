Lepore samo za SK: HNL je podcijenjen, a Modrić je nogometna legenda

Podijeli :

Talijanski stručnjak za transfere, Lorenzo Lepore, gostovao je u emisiji Jutro SK kod Ines Švagelj. Glavna tema bio je prijelazni rok u momčadima SuperSport HNL-a, ali razgovaralo se i o Luku Modriću i njegovom Milanu.

Ovo ljeto u HNL-u bilo je zanimljivo što se tiče transfera. Kako vidiš transfere koje su napravili naši najveći klubovi – Dinamo, Hajduk i Rijeka?

“Mislim da je Dinamo imao najbolji prijelazni rok jer su doveli važnog trenera, on već pokazuje poboljšanja i sav svoj kapacitet i sposobnosti. Pod njim momčad već sad igra jako dobro. Tu je puno dobrih igrača koje je Dinamo kupio. Beljo, Lisica… Puno mladih igrača koje je Dinamo doveo u Zagreb za koje vjerujem da će im puno pomoći tijekom sezone i u Europa ligi. Također smatram da je i Hajduk odradio dobar prijelazni rok, posebno jer se, naravno, moramo sjetiti da je Hajduk potpisao vrhunskog igrača, Ante Rebića. On je po mom mišljenju vrhunski igrač. Možda nije u najboljoj formi svoje karijere, ali sigurno da je top igrač za HNL. I Rijeka je imala dobar prijelazni rok jer nisu izgubili ključne igrače koji su prošle sezone donijeli dvostruku krunu. Vjerujem da su sva tri kluba napravila dobar prijelazni rok, ali klub koji me impresionirao najviše je Dinamo Zagreb.”

Što misliš o prvaku Hrvatske, Rijeci, rekao si da su napravili dobar prijelazni rok, što misliš o njihovom bivšem treneru, Radomiru Đaloviću i cijeloj toj situaciji koja se dogodila prije nekoliko dana?

“Platio je za loše rezultate u europskim natjecanjima, ali na kraju mislim da to nije zaslužio. Prošle sezone je osvojio dvije titule s Rijekom i to je nešto što se ne događa toliko često u Hrvatskoj i to je nešto što vjerujem da će ostati u povijesti, ne samo Rijeke, nego cijele hrvatske lige i hrvatskog nogometa. On je napravio nešto posebno. Nije lako ponoviti ono što je ostvario prošle sezone, ali vjerojatno nije bilo dovoljno.

Je li se ovog ljeta dogodio neki transfer koji te baš iznenadio – da te natjerao da staneš i razmisliš “je li ovo stvarno moguće?”

“Da, čuo sam ga na početku ljeta i nisam vjerovao u to. A to je transfer Diona Drena Belje. Kad su mi prvi put rekli za to, ja sam rekao da je to nemoguće, ne samo za Dinamo, nego za svaki hrvatski klub jer je skup igrač. Naravno, on je i veliki talent. Imao je i ponude iz drugih država. Mislio sam da je to nemoguće da će to Dinamo realizirati, ali Boban je napravio fantastičan posao i potpisali su ovog posebnog talenta i vjerujem da će biti najbolji strijelac u HNL-u.”

Kad pričamo o transferima, tko najviše dijeli informacije s tobom? Jesu li to treneri, igrači ili klubovi?

“Teško je to reći. Moram štititi i njih, ali zapravo imam informacije od puno ljudi. U posljednjih nekoliko mjeseci počeo sam dobivati poruke posvuda. Dobivam informacije od izvora iz Srbije, preko Messengera, WhatsAppa. Nikad nisam pričao s njima, oni dobiju moj broj i jave mi se da podijele informaciju. Instagram, Twitter, e-mail, Gmail… Razgovaram sa svima kao i svi, ali mogu reći da imam dobre odnose s predsjednicima klubova, tehničkim osobljem, igračima naravno… Tako da, dobivam informacije s više strana, i naravno, prije objave uvijek napravim dvostruku provjeru jer je najvažnije kad nešto objavim da je to potvrđeno i sigurno 100 posto i to je to.”

Što misliš koji je od manjih hrvatskih klubova napravio dobar prijelazni rok ovog ljeta?

“Mislim da je Istra opet napravila nešto zanimljivo. Doveli su trenera za kojeg ja mislim da je jako, jako dobar. Vjerujem da će im dosta pomoći ove sezone. Uz to, doveli su i dosta zanimljivih igrača i investirali su dosta novca kojeg su dobili od prodaje igrača ovog ljeta. Vjerujem da mogu imati dobru sezonu unatoč tih nekoliko prodaja koje su imali tijekom ovog prijelaznog roka.”

Koji je bio posebno zanimljiv transfer ovog ljeta za tebe?

“U cijelom HNL-u naravno da moram spomenuti transfer Ante Rebića. Nisam to očekivao i bio je to kompliciran transfer jer si Hajduk nije mogao priuštiti da ga plati toliko puno. Dion Drena Beljo, kao što sam rekao prije, jako je korisno pojačanje i bio je iznenađujuć transfer. Tako da bih išao s ta dva transfera.”

Znamo da si navijač Fiorentine, Marin Pongračić sada igra tamo, igrao je i Ante Rebić. Kako vidiš sada Rebića u Hajduku?

“Da, kad je on bio u Fiorentini bio je jako mlad, a bio sam i ja pa ga se ne sjećam toliko puno. Sjećam se kada je bio u Milanu i vratio se u Italiju, bio je jedan od ključnih igrača pod Stefanom Piolijem koji sada vodi Fiorentinu. Rebić je igrač kojeg ja izuzetno cijenim. Vjerujem da je jako kvalitetan igrač, može igrati na više pozicija, na krilu, kao špica ili kao napadač u formaciji s dva napadača. Vjerujem da je jako dobar za Hajduk, ali i za cijelu ligu jer je njegovo ime važno za cijeli HNL i za prepoznavanje lige i izvan Hrvatske.”

Kao netko tko živi izvan Hrvatske, ali pomno prati našu ligu. Što misliš o HNL-u i ovoj sezoni? Tko će biti prvak?

“Aha, najteže pitanje. Iskreno mislim da je HNL dosta podcijenjena liga. Tu ima dosta odličnih igrača. Mogu se sjetiti i dvojice igrača koji su sada došli u Italiju ovog ljeta za koje mislim da su dobri igrači i da imaju puno potencijala, tu mislim na Martina Baturinu i Petra Sučića. Obojica rade razliku u momčadi. Ako se sjetite da su prije samo dva mjeseca igrali u HNL-u, mislite da je to nemoguće da su sada u važnom natjecanju kao što je Serie A. Mislim da je tu puno podcijenjenih talenata, igrača, momčadi, ali i trenera. Puno trenera, tu mislim na Kovačevića i Đalovića, oni su napravili dobar posao i mislim da je HNL liga koju bi i izvan Hrvatske trebali pratiti više jer tu ima puno prilika da se uloži u igrače, ali i trenere. Ima puno kvalitete u ligi.”

Spomenuo si Serie A. Hrvatska sada u toj ligi ima jednog od najvećih nogometaša na svijetu, Luku Modriću u Milanu. Što misliš o njemu i njegovom igranju u Italiji nakon odlaska iz Real Madrida?

“Naravno, on je nogometna legenda, ne samo Hrvatske. To je nešto fantastično vidjeti u Italiji jer u Italiji više prvenstvo nije kao što je bilo prije 20 godina. Nije to više ta razina. Sad je lakše za starije igrače da igraju ovdje. Vjerujem da s kvalitetom koju Luka ima on lako može igrati u Serie A. U prvoj utakmici koju je igrao za Milan već se vidjelo da odlično igra. Fantastična stvar za ligu i Milan jer vjerujem da će biti ključan igrač za njih, posebno u sredini jer su izgubili puno kvalitete prodavši Reijndersa u Manchester City i dovođenjem Modrića mogu ga zamijeniti na pravi način.”