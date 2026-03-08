Lens ponovno smanjio zaostatak za PSG-om u Ligue 1

Podijeli :

(AP Photo/Jean-Francois Badias) via Guliver Image

Momčad Lensa iskoristila je kiks PSG-a i pobjedom 3:0 na domaćem terenu protiv posljednjeplasiranog Metza približila se vodećem na ljestvici francuske Ligue 1 na samo jedan bod.

Saud Abdulhamid je u 44. minuti donio prednost Lensu, a već u prvoj minuti nastavka za 2:0 je strijelac bio Florian Thauvin, koji je došao do devetog pogotka u ovoj prvenstvenoj sezoni. Za konačnih 3:0 gol je postigao Amadou Haidara u 52. minuti.

Lensu je ovo bila 18. prvenstvena pobjeda pa sada ima 56 bodova, jedan manje od vodećeg Paris Saint-Germaina.

Metz je 18. porazom u sezoni napravio još jedan korak prema drugoligaškom društvu. Sa samo 13 bodova je na zadnjem mjestu, četiri boda iza predzadnjeg Nantesa i šest iza Auxerrea koji je na 16. poziciji.