Leko rezigniran nakon ispadanja od Atletica: ‘Bili smo bolji u tri od četiri poluvremena’

xTomasxSiskx via Guliver

U prvoj današnjoj utakmici play-offa Lige prvaka Atletico Madrid je pred svojim navijačima slavio 4:1 protiv Club Bruggea i izborio osminu finala.

“Bili smo bolji. Naš presing bio je vrhunski, a nogomet sjajan. Stvarali smo prilike i unijeli paniku u njihove redove. Iako smo primili gol za 1:0, naša je reakcija bila fantastična. Na poluvremenu smo nedvojbeno trebali voditi s golom ili dva razlike.”

Brzi pogodak za 2:1 na početku drugog dijela, prema Lekinim riječima, bio je “šok” koji je usmjerio utakmicu i pokazao se kao ključni trenutak susreta:

“Razočaranje je ogromno. Ali sama činjenica da je moja svlačionica toliko razočarana nakon poraza od Atletico Madrida puno govori o iskoracima koje smo kao klub napravili.”

“Inače, kad dođete ovdje, sretni ste što ste tu i što se možete fotografirati, praviti selfije. Ne, mi smo se došli nadmetati i stvarno smo im otežali posao. Bili smo bolja momčad u tri od četiri poluvremena”, poručio je Leko pa zaključio:

“Zaista moramo biti ponosni na naš europski put. Svi u belgijskom nogometu trebali bi biti. Pokazali smo da se možemo nositi s ovom razinom natjecanja. Sada se moramo resetirati i pokušati pronaći istu energiju u domaćem prvenstvu.”