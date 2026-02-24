Leko rezigniran nakon ispadanja od Atletica: ‘Bili smo bolji u tri od četiri poluvremena’

U prvoj današnjoj utakmici play-offa Lige prvaka Atletico Madrid je pred svojim navijačima slavio 4:1 protiv Club Bruggea i izborio osminu finala.
“Bili smo bolji. Naš presing bio je vrhunski, a nogomet sjajan. Stvarali smo prilike i unijeli paniku u njihove redove. Iako smo primili gol za 1:0, naša je reakcija bila fantastična. Na poluvremenu smo nedvojbeno trebali voditi s golom ili dva razlike.”
“Razočaranje je ogromno. Ali sama činjenica da je moja svlačionica toliko razočarana nakon poraza od Atletico Madrida puno govori o iskoracima koje smo kao klub napravili.”
“Inače, kad dođete ovdje, sretni ste što ste tu i što se možete fotografirati, praviti selfije. Ne, mi smo se došli nadmetati i stvarno smo im otežali posao. Bili smo bolja momčad u tri od četiri poluvremena”, poručio je Leko pa zaključio:
