Leko izborio četvrtfinale belgijskog Kupa

(AP Photo/Francisco Seco) via Guliver Image

U srijedu navečer odigrani su susreti osmine finala belgijskog Kupa. Tamo je Hrvatska imala predstavnika na trenerskoj klupi. Riječ je o Ivanu Leki, bivšem treneru Hajduka koji je sada na klupi Genta. Njegova momčad je u osmini finala slavila na teškom gostovanju protiv Cercle Bruggea s 3:1.

Momčad hrvatskog trenera povela je već u petoj minuti preko Siebea Van Der Heydena, ali domaća momčad je uzvratila u 33. minuti golom Oluwaseuna Adewumija. Ipak, krajem prvog dijela Gent je uspio ponovno doći do vodstva, a za to je bio zaslužan Abdelhak Kadri u 45. minuti.

Do kraja susreta u strijelce se još upisao Hyllarion Goore. 20-godišnji Bjelokošćanin je za 3:1 pogodio u 94. minuti susreta. Tako je Gent s 3:1 izborio četvrtfinale belgijskog Kupa.

Četvrtfinale bi se trebalo odigrati početkom siječnja, a ždrijeb bi trebao biti večeras. Lani je bio održan odmah nakon završetka posljednjeg meča četvrtfinala. Večeras od 20:30 igraju Charleroi i Mechelen te Genk i Anderlecht.