Lekin Brugge slavio u ludoj golijadi od sedam golova

xDavidxCatryx 20260124DC2_2572 via Guliver Image

U 22. kolu belgijske Jupiler lige Club Brugge čiji je trener Ivan Leko ugostio je Waregem. Ta dva kluba odigrala su ludu utakmicu u kojoj je na kraju do pobjede od 4:3 došla Lekina momčad.

Club Brugge je poveo u šestoj minuti golom Aleksandra Stankovića da bi 12 minuta kasnije Mamadou Diakhon pogodio za 2:0, ali je taj pogodak poništen zbog zaleđa. Razbudilo je to Waregem koji je u 38. golom Marleyja Akea poravnao na 1:1 da bi dvije minute kasnije Anosike Ementa pogodio za 2:1.

S tim rezultatom se otišlo na predah da bi onda nakon samo jedne minute Lekina momčad došla do 2:2. Strijelac je tada bio Brandon Mechele. 14 minuta kasnije vidjeli smo novi gol, a on je bio djelo Stankovića kojemu je to bio drugi pogodak na utakmici. Tako je Club Brugge ponovno došao u vodstvo koje su i povećali u 78. minuti.

Nicolo Tresoldi je tada pogodio za 4:2, ali ni tu nije bio kraj drami. Samo dvije minute kasnije je Joseph Opoku zabio za Waregem i rezultat je bio 4:3. Ipak, u nastavku utakmice Club Brugge je zadržao prednost te je s 4:3 upisao važnu pobjedu.

Ovim slavljem došli su na samo jedan bod od vodećeg Sint-Truidensea. No, veća vjerojatnost je da će Lekina momčad morati loviti Royale Union Saint-Gilloise koji ima 45 bodova, ali i utakmicu manje od Bruggea i Sint-Truidensea.