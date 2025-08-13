Legendarni Talijan oštro kritizirao Modrića i društvo: ‘Liga nam postaje groblje…’

Legendarni Paolo Di Canio, koji je sredinom 90-ih nosio dres Lazija, Juventusa, Napolija i Milana, a kasnije igrao u engleskom Premiershipu, u razgovoru za Gazzettu dello Sport oštro je komentirao dolazak Modrića u Milan. Legendarni talijanski nogometaš opisao je taj transfer riječima:

“Došao je na groblje plemenitih slonova”, aludirajući na činjenicu da talijanski velikan posljednjih godina često dovodi iskusne igrače na zalasku karijere.

“Ne želim biti ‘razarač’, ali pomalo sam razočaran. Prvo: Uživat ću u njihovoj igri, ali sam razočaran što ih nitko nije tražio u Europi. Čak ni treće, četvrte ili pete lige. Mi smo ih uzeli prvi”, rekao je Di Canio o dolasku brojnih veterana u Serie A pa nastavio:

“Vidjet ćemo dodavanja vanjskom Hrvata Luke Modrića, tu je i De Bruyne… S njihovom brzinom, tempom i prostorom suigračima će biti lakše na terenu. Ali talijanski nogomet već godinama, još od Ronalda ili Riberyja, dovodi igrače u njihovim veteranskim godinama, već pred sam kraj karijere…”

Di Canio je nastavio:

“Ne želim nikoga uvrijediti pa ću reći, ali ne na pogrdan način – Serie A postaje groblje plemenitih slonova! Ti igrači govore kako su kao djeca gledali talijanski nogomet, ali su nam sad došli s 40 godina”, kazao je Di Canio pa zaključio:

“Dolaze u divne, velike, klubove, ali u liga koja je u njihovim sjećanjima je ona prije Svjetskog prvenstva 2006., s Cannavarom, defenzivcem i osvajačem Zlatne lopte.”