Legendarni Talijan oduševljen Modrićem: ‘On igra drugi sport’

Nogomet 22. lis 202513:50 0 komentara
Andrea RIgano via Guliver

Luka Modrić (40) ponovno je oduševio Talijane u 7. kolu Serie A, gdje je Milan na San Siru svladao Fiorentinu 2:1 i preuzeo vrh ljestvice.

“Sat vremena utakmica je bila užasna, od 22 igrača samo jedan zaslužuje pohvale – Luka Modrić. Čak i kad odigra dodavanje od dva metra, to je užitak gledati. Modrić igra drugi sport. Milan je preokrenuo zahvaljujući pogrešci De Gee, a zatim i jedanaestercu”, rekao je za Viva el Fútbol.

Statistika potvrđuje Modrićevu briljantnu izvedbu protiv Fiorentine. Bio je najbolji igrač utakmice u pet kategorija — ostvario je najviše ključnih dodavanja (4), točnih dugih lopti (5/7), centaršuteva (2/3), osvojenih duela (6/10) i oduzetih lopti . Sofascore ga je ocijenio s 7.4, a bolji od njega bio je jedino dvostruki strijelac Rafael Leao.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet