Legendarni Nizozemac vodi Curacao prema povijesnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo

Nogometna reprezentacija Curacaa, koju vodi nizozemski stručnjak Dick Advocaat (78) približila se prvom plasmanu na Svjetsko prvenstvo nakon što je u trećoj rundi kvalifikacija zone CONCACAF, pobijedila Jamajku s 2-0 i preuzela vodstvo u skupini B.
Nastavljene su kvalifikacije za SP 2026. godine u zoni CONCACAF. Dvanaest reprezentacija podijeljenih u tri skupine natječe se za tri izravna mjesta. Samo će pobjednici skupina direktno na SP, dok će dva najbolja drugoplasirana u Interkontinentalne kvalifikacije.
U skupini B Curacao je napravio podvig pobijedivši Jamajku s 2-0 preuzevši vrh ljestvice.
Curacao nije potpuno samostalna država, već je od 10. listopada 2010. postao samoupravna zemlja unutar Kraljevine Nizozemske, slično kao Aruba. To znači da ima značajnu autonomiju u unutarnjim poslovima, ali se vanjska politika i obrana još uvijek dijele s Nizozemskom. Do 2010. je ovaj karipski otok bio dio Nizozemskih Antila.
Međunarodna nogometna federacija (FIFA) je u ožujku 2011. priznala reprezentaciju Curacaa, a prvu utakmicu kao novoosnovana reprezentacija Curacao je odigrao pet mjeseci kasnije protiv Dominikanske Republike na stadionu Estadio Panamericano, a utakmica je završila pobjedom Dominikanske Republike s 1-0.
Do sada nikada nisu sudjelovali na svjetskim prvenstvima, dok su na CONCACAF Gold Kupu nastupili tri puta upisavši samo jednu pobjedu u 10 nastupa. Na FIFA-inoj ljestvici trenutačno drže 84. mjesto.
Reprezentaciju je u siječnju prošle godine preuzeo slavni Nizozemac Dick Advocaat i pod njegovim vodstvom u 17 susreta upisali su 10 pobjeda, četiri remija i tri poraza.
Posljednja pobjeda protiv Jamajke dovela ih je na vrh skupine B približivši ih povijesnom uspjehu, plasmanu na Svjetsko prvenstvo.
U susretu igranom u Willemstadu, Curacao je slavio s 2-0 golovima Livana Comenencia (14) i Kenjia Gorre (68). Prvi je 21-godišnji branič Zuricha, a drugi 31-godišnji krilni igrač Maccabija iz Haife. Jamajka, koju vodi bivši engleski izbornik Steve McLaren je u završnici postigla pogodak koji je nakon VAR pregleda poništen.
Do kraja kvalifikacija Curacao ima još tri utakmice, domaći ogled protiv Trinidad i Tobaga, te gostovanje protiv Bermude i Jamajke i po svemu sudeći posljednji ogled u Kingstonu bi mogao odlučivati o putniku na Svjetsko prvenstvo.
“Imali smo sreće što smo u pravo vrijeme zabili drugi gol. Mi smo vrlo mali otok u usporedbi s drugim otocima, tako da bi u tom smislu bilo senzacionalno da odemo na SP”, rekao je nizozemski stručnjak u razgovoru za Jamaica Observer.
Za iskusnog Nizozemca Curacaao je osma reprezentacija koju vodi nakon Nizozemske, UAE, Južne Koreje, Belgije, Rusije, Srbije, te Iraka. Trenirao je i brojne klubove u Nizozemskoj, Njemačkoj, Škotskoj, Engleskoj, Turskoj, Rusiji….
U skupini A Panama je na gostovanju pobijedila Salvador s 1-0, dok su Surinam i Gvatemala odigrali 1-1. Vode Surinam i Panama s po pet bodova.
U skupini C Haiti je kao gost s 3-0 bio bolji od Nikaragve, dok su Honduras i Kostarika odigrali bez golova.
Na vrhu ljestvice su Haiti i Honduras s po pet bodova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!