Legendarni Matjaž Kek za SK otvoreno o Rijeci, Đaloviću i europskim nastupima Hajduka

Nakon što su nogometaši Rijeke poraženi 1:2 od Shelbournea, u prvoj utakmici trećeg pretkola Europske lige, za komentar smo zamolili Matjaža Keka, slovenskog izbornika koji je ostavio dubok trag u hrvatskom nogometu. Naravno, tema je bio i Hajduk i novi europski izazov koji je pred Bijelima

Kao bivši trener Rijeke Matjaž Kek prati baš sve što se događa u tom klubu i bez obzira na poraz u prvoj utakmici veliki je optimist i kaže kako još ništa nije gotovo.

Podsjetimo, u prvoj utakmici koja se igrala na Rujevici Rijeka je povela protiv aktualnog prvaka Irske golom Nike Jankovića u 56. minuti, no nakon toga uslijedio je preokret. Za goste su strijelci bili Samuel Bone i John Martin za konačnih 1:2. Uzvratna utakmica zakazana je u utorak u 20:45 sati.

“Kad je ta prva utakmica protiv Shelbournea u pitanju činjenica jest kako je cijela Hrvatska, te naravno svi koji žive za Rijeku, očekivali pobjedu. Ali to je tek prva utakmica i naravno da će u uzvratu u Dabrinu biti teško, jer domaćin će biti pun optimizma sada, ali isto tako sam uvjeren da Rijeka može preokrenuti taj dvoboj u toj drugoj utakmici i proći dalje. Činjenica jest da su neki igrači nedostajali zbog kartona, konkretno zbog crvenih protiv Ludogoreca nije bilo nema Tonija Fruka i Gabriela Rukavine. Tu su i neke ozljede, a uz sve to još je prijelazni rok u toku. Sve to nabrojano su stvari na koje se možda u jednom momentu mogu preokrenuti neki ritam ili neke tvoje želje. Ali ponavljam, to je tek prva utakmica, sačekajmo drugu pa ćemo onda biti pametniji.”

Sudeći po prvim utakmicama kod Rijeke još ima dosta prostora za napredak?

“Naravno, znate uvijek su dosta nezgodne te prve službene utakmice jer to nije isto kao kad igraš prijateljske tj. pripremne utakmice. Primjerice, Ludogorec je u startu imao tu neku prednost jer je odigrao nešto i bugarskom prvenstvu, ali možda čak i tu može nešto netko razmišljati kad se zna u kojem pretkolu počinju igrati Hrvatski klubovi. No, Ludogorec je ekipa koja je etablirana u europskim kupovima, redovito igraju u grupnoj fazi, tako da je ezultat mogao ići na jednu stranu, ali isto tako i na drugu stranu, Na kraju, dosta naivno su dobili i te crvene kartone koji su sada stigli na naplatu. Što se igrača tiče Rijeka nije puno izgubila i moram reći kako je to ekipa koja je dobro ukomponirana. U nogometu je omjer često 50-50, iako je po iskustvu u Europi Ludogorec imao malu prednost. No, Rijeka je pokazala napredak i mislim da u jednoj utakmici kod Shelbourena mogu sve preokrenuti. OK, domaćin će imati neku sigurnost u uzvratu, ali ako ulete u jednu, dvije greške – bit će im puno teže.”

Trener Rijeke Radomir Đalović očito je pod velikim pritiskom. Kako vi kao iskusan trener, gledate na to kad da se često stvara pritisak već na početku sezone, a razlog su naravno europske utakmice?

“Moje mišljenje je da to nikad ne možeš odvojiti. Uz igrače i trenera tu je uprava kluba, a tu su i navijači. Jedan uspjeh, jedan pozitivan rezultat odmah stvara jednu pozitivnu atmosferu. S druge strane, sad kad imaš mogućnost doći do nekog rezultata u Europi, jer ipak ruku na srce najviše se gleda ta Europa, trebaš napraviti baš sve da prođeš dalje. Jer budimo realni, nije hrvatska liga među top 5 liga u Europi. Tako da treba napraviti sve da se prođe dalje jer zna se od čega Rijeka živi, a to su naravno bogati honorari Uefe tako da na to sve skupa gledati malo šire. Ali ponavljam, ovo je bila tek prva utakmica i za šest dana je druga… I teže situacije su se znale preokrenuti u povijesti da da prvo sačekajmo uzvrat.”

Kad govorite o početku sezone treba spomenuti i HNL?

“Mislim da je HNL bio pravovremeno upozorenje ako se gleda u kontekstu Europe. Jer realno,. Rijeka se provukla ili dobila utakmicu u sudačkoj nadoknadi protiv Slaven Belupa. Znači gotovo je sada veselje nakon proslave kupa i prvenstva, gotovi su praznici jer ovo je ozbiljan posao koji stvara igrače, stručnjake, ali i bogate financijske nagrade.”

Od prije je poznato da imate jako dobro mišljenje o Radomiru Đalović, pogotovo nakon što je osvojio prvenstvo i kup, no činjenica jest kako bi se sve moglo za njega zakomplicirati ako nogometaši Rijeke izgube i u Dublinu?

“Postavljati pitanje o stručnom stožeru poslije jedne ili dvije utakmice nije u redu, ali s druge strane uvijek smo mi treneri najodgovorniji.Mi smo oni koji moraju znati da će se to uvijek događati. I ja sam isto bio u takvoj situaciji i s time treba živjeti. No, nakon osvojenih trofeja ne ide to samo toko… U današnjem nogometu treba biti samokritičan, biti objektivan – pogotovo kad ocjenjujete sebe i svoj rad. Treba, prije svega, ostati koncentriran i treba puno razgovarati . Mislim da je Rijeka već na početku sezone pokazala i dokazala svoju kvalitetu. No, neće ni novi igrači kao što su Ndockyt, Dantas, Jurić i drugi preko noći uhvatiti sve automatizme… . Ali, kako tako je. Sada je situacija takva i sad više nema nazad i ne smije biti pokazivanje prstom u nekoga. Istina,mi treneri smo vijek biti prvi na udaru i to treba tako prihvatiti, Ali ta druga utakmica i može puno toga preokrenuti.”

Posebna tema je splitski Hajduk, klub koji ste još za vrijeme igrače karijere favorizirali i pratili. Bile čekaju europski okršaji protiv Dinamo Cityja iz Tirane. Što očekujete od Hajduka ove sezone u koji je nedavno stigao i Ante Rebić?

“Bez obzira na pojačanja jjedan pojedinac neće rješavati sve probleme. OK, sada je pitanje u kakvom stanju je Rebić koji iza sebe ima bogatu karijeru. On je svakako veliko pojačanje za Hajduk, ali tek kad bude uklopio sve automatizme i kad se bude uklopio u cijelu ekipu. No isto tako to je i stvar trenera Garcije za koga moram reći da je jako dobar. I ono što ponavljam, jako velika stvar za Hajduk su Vučević i Rakitić koji brinu o sportskoj politici. Ukratko, u Hajduku imamo ,puno, puno novih stvari, a očekivanja su uvijek jako, jako velika. Stoga je normalno da se želi odmah napraviti uspjeh. No, Dinamo iz Tirane je jako nezgodan protivnik i na uzvratu će biti vruća atmosfera.

Važno je da je u Hajduka sada struktura ljudi koji poznaju problematiku nogometa i ja vjerujem da će se tako postaviti. Također se nadam kako će se tako na kraju postaviti svi hrvatski klubovi koji predstavljaju Hrvatsku u Europi, jer koeficijent i slika cijelog hrvatskog klupskog nogometa jako je bitna kroz utakmice u Europi. A kad su očekivanje Hajduka u pitanju i pritisak puka, svake godine je sve isto.”

Neki igrači koji su dolazili u Hajduk možda nisu imali osjećaj kakva je privilegija nositi bijeli dres?

“Ništa reći ništa novo i nećemo otkriti toplu vodu, ali onaj igrač koji dolazi u Hajduku mora znati s čim će se morati nositi i mora biti spreman na pritisak, Važno je da svi ljudi u Hajduku su znaju svoj posao.”

Činjenica jest kako Hajduk ima nevjerojatnu potrošku publike i to je njihov veliki adut?

“Istina, ali sjetimo se kako je i Dinamo imao sjajnu atmosferu u Maksimiru u europskim utakmicama. Bila je sjajna atmosfera i u Rijeci.. pa i u Varaždinu… No, oni koji igraju u Hajduku moraju znati da je privilegija nositi bijeli dres, ali isto tako je važno odabrati igrače po karakteru, imati igrače koji se znaju nositi s pritiskom. Jer džaba ti kad izađeš pred 20-30.000 ljudi i kad ne znaš to pretočiti u pozitivu. Ukratko, pred takvom publikom moraš uvijek ići na glavu i dati sve od sebe, ne samo na utakmicama nego i na svakom treningu.”

Za kraj kako vidite napadački par Livaja-Rebić u Hajduku?

“Treba to s trenerske strane uklopiti sve skupa. Sigurno su to dvije jake persone i sada to treba ukomponirati i naći im prava mjesta na terenu, ali to je stvar trenera. No, ja nikada nisam volio govoriti o individualcima – za mene je bit svega ekipa. U svakom slučaju trener Garcia ima zadatak da sve to ukomponira, da oko njih stvori moćnu ekipu. Meni se jako sviđalo kad sam vidio puno mladih igrača na teškim utakmicama protiv Zire. Hajduk je imao malo vremena za uigravanje, ali eto još malo pa će Velika Gospa i vjerujem da će Hajduk odigrati dobru utakmicu protiv Dinama iz Tirane. Isto tako uvjeren sam da će Rijeka preokrenuti u Irskoj.”