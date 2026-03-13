Legendarni Kahn: Bayern je najbolja momčad Europe, brine me koliko nam dobro ide

Momčad trenera Vincenta Kompanyja ima 11 bodova prednosti ispred Borussije Dortmund u Bundesligi, plasirala se u polufinale njemačkog Kupa, a u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka slavila je protiv Atalante u Bergamu rezultatom 6:1.

Sjajne igre Bayerna komentirao je bivši legendarni golman i bivši direktor kluba, Oliver Kahn.

“Kod Bayerna postoji jasan pokazatelj zašto je momčad tako dobra. Možete ubaciti u igru koga god želite, a da ne izgubite na kvaliteti izvedbe. Uvijek je to znak da ćete imati odličnu sezonu. Rijetko kad je Bayern igrao dobro kao što igra sad. Ne samo u Bundesligi, nego i u Europi.

Momčad igra kao stroj. Jedino što me brine je što nam sve sad ide od ruke, možda i malo predobro. Neću reći da će Bayern lako osvojiti Ligu prvaka, ali hoću da imamo najbolju momčad u Europi”, rekao je 56-godišnji Kahn za Sky Sports.

Kahn je za Bayern branio od 1994. do 2008. godine, osvojio osam naslova prvaka Njemačke, Ligu prvaka, Kup UEFA i šest njemačkih Kupova. Za reprezentaciju Njemačke upisao je 86 nastupa te je bio europski prvak 1996. godine.