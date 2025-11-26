Legendarni Ivan Krstanović ima novi angažman?

Prema neslužbenim saznanjima portala SportSport.ba, u klub bi kao sportski direktor trebao stići 42-godišnji Ivan Krstanović, ikona SuperSport HNL-a i nekadašnji igrač Posušja (2006. – 2008.).

Štimčev Zrinjski u teškim uvjetima upisao važnu pobjedu na gostovanju: Zabio i bivši dinamovac

Krstanović je u bogatoj SHNL karijeri nastupao za Zagreb, Dinamo, Rijeku, Zadar, Lokomotivu i Slaven Belupo te ukupno zabio 123 pogotka, samo tri manje od Igora Cvitanovića, drugog najboljeg strijelca u povijesti lige.

Izborna skupština Posušja održat će se u petak, 29. studenoga, u 19 sati. Tada će posljednjeplasirana momčad WWIN Lige BiH dobiti novog predsjednika te članove Nadzornog i Upravnog odbora s četverogodišnjim mandatom. Očekuje se i službena potvrda Krstanovića kao sportskog direktora, jednog od ključnih poteza nove Uprave u borbi za ostanak u ligi.