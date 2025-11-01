Legendarni Francuz ovog ljeta potpisao novi ugovor s talijanskim klubom, sada je dobio otkaz

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Bivši francuski reprezentativac Patrick Vieira nije više trener talijanskog prvoligaša Genoa, objavio je u subotu klub koji je trenutačno zadnji u Serie A.

“Genoa je objavila da Patrick Vieira više ne vodi prvu momčad”, navodi se u kratkom priopćenju kluba club na čiju je klupu 49-godišnji Vieira zasjeo u ožujku.

Od početka nove sezone Genoa je osvojila svega tri boda u tri neriješena susreta i šest poraza, što joj je najlošiji početak sezone.