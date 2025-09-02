Legendarni Čileanac odlazi iz Italije i vraća se u La Ligu, igrat će za Sevillu

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TommasoxFimianox via Guliver

Čileanski nogometni napadač, 36-godišnji Alexis Sanchez prešao je iz talijanskog Udinesea u španjolsku Sevillu.

Sanchez je igrač s najviše nastupa za čileansku reprezentaciju u povijesti (168), a ranije je tijekom karijere igrao za europske velikane Barcelonu, Arsenal, Manchester United i Inter iz Milana.

Sevilla je daleko od najboljih dana prošlog desetljeća, ove godine krenuli su prvenstvo s tri boda u tri kola, dva poraza i pobjeda.

Trener im je Matyas Almeida, do prošle godine trenera AEK-a iz Atene.