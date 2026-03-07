Legenda poručuje: ‘Dajte Modriću ugovor na pet godina s Milanom’

Podijeli :

REUTERS/Daniele Mascolo via Guliver

Christian Vieri (52), jedan od najboljih strijelaca u povijesti talijanskog nogometa, uoči milanskog derbija u 28. kolu Serie A dao je intervju za Gazzettu dello Sport.

Bivši napadač nastupao je i za Inter i za Milan, ali je puno veći trag ostavio u dresu Intera, za koji je u šest sezona odigrao 190 utakmica i postigao 123 gola. U Milanu je proveo samo pola sezone te je u 14 nastupa zabio dva gola. U razgovoru se dotaknuo i Luke Modrića, koji i u 40. godini igra važnu ulogu u Milanu. Deset kola prije kraja prvenstva vodeći Inter ima deset bodova prednosti pred gradskim rivalom, no navijači Milana nadaju se da bi pobjedom u derbiju mogli zakomplicirati borbu za Scudetto.

Prije godinu dana ste nam prije derbija rekli: “Da sam trener Intera, iz Milana bi uzeo samo Leaa, a da sam trener Milana, uzeo bih devetoricu iz Intera.” Što kažete danas?

Danas bih iz Milana uzeo Modrića, Leaa, Rabiota i Maignana te sedmoricu iz Intera.

Fascinirani ste Modrićem?

Samo se u Italiji toliko govori o godinama igrača. Pa Modrić je igrao za Real prošle godine, ne prije deset godina. Da sam čelnik Milana, Modriću ne bih nudio produljenje ugovora na jednu sezonu, nego bih mu odmah dao ugovor na pet godina.

Tko je esencijalniji u Milanu, on ili Rabiot?

Zašto samo jedan od njih? Zajedno su savršeni. Svaka čast Allegriju na tome što je zahvaljujući sjajnom odnosu s Modrićem spojio takav par veznjaka.