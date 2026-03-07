Legenda poručuje: ‘Dajte Modriću ugovor na pet godina s Milanom’

Christian Vieri (52), jedan od najboljih strijelaca u povijesti talijanskog nogometa, uoči milanskog derbija u 28. kolu Serie A dao je intervju za Gazzettu dello Sport.
Prije godinu dana ste nam prije derbija rekli: “Da sam trener Intera, iz Milana bi uzeo samo Leaa, a da sam trener Milana, uzeo bih devetoricu iz Intera.” Što kažete danas?
Danas bih iz Milana uzeo Modrića, Leaa, Rabiota i Maignana te sedmoricu iz Intera.
Fascinirani ste Modrićem?
Samo se u Italiji toliko govori o godinama igrača. Pa Modrić je igrao za Real prošle godine, ne prije deset godina. Da sam čelnik Milana, Modriću ne bih nudio produljenje ugovora na jednu sezonu, nego bih mu odmah dao ugovor na pet godina.
Tko je esencijalniji u Milanu, on ili Rabiot?
Zašto samo jedan od njih? Zajedno su savršeni. Svaka čast Allegriju na tome što je zahvaljujući sjajnom odnosu s Modrićem spojio takav par veznjaka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!