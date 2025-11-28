Legenda Manchester Uniteda u utakmici Europske lige u igru uvela svog sina

Podijeli :

Guliver Image

Nogometaši Feyenoorda sinoć su upisali četvrti poraz u pet kola Europske lige, izgubivši 3:1 od Celtica na domaćem De Kuipu.

Trener Robin van Persie odlučio je u 81. minuti, pri rezultatu 1:2, pružiti priliku svom sinu Shaqueelu, kojem je to ujedno bio i debi u seniorskoj konkurenciji.

U nešto više od deset minuta igre, 19-godišnjak je ostavio vrlo dobar dojam: dobio je 4 od 7 duela (uključujući 3 od 4 u skoku) i stvorio veliku priliku koju Ayase Ueda nije uspio realizirati.

Shaqueel je rođen 16. studenog 2006. u Londonu, dok je njegov otac nastupao za Arsenal. Između 2015. i 2017. bio je član omladinskog pogona Manchester Cityja, nakon čega se preselio u Rotterdam, u klub u kojem je Robin započeo svoj put.

Dosad je igrao za nizozemske U-16 i U-17 selekcije, u kojima je u osam nastupa postigao dva gola.

Robin Van Persie je u Arsenalu proveo devet godina, a u Unitedu “samo” četiri. Unatoč tome, u Londonu ga ne smatraju legendom zbog “izdaje”, odnosno prelaska u ljutog mančesterskog rivala s kojima je osvojio ligu u sezoni 2012./2013.