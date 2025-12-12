Legenda Juventusa brani Tudora: ‘Momčad nema lidera, to te iscrpi već na prvoj poteškoći’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Mandat Igora Tudora na klupi Juventusa trajao je samo sedam mjeseci i završio je nizom od osam utakmica bez pobjede.

Iako se otkaz mogao naslutiti, u Italiji se i dalje raspravlja tko snosi najveću odgovornost za loše rezultate. Svoje je viđenje sada iznio i Alessandro Birindelli, klupska legenda i Tudorov dugogodišnji suigrač, koji je u razgovoru za Tuttosport stao u obranu hrvatskog trenera.

Birindelli, koji je s Tudorom igrao gotovo deset godina, smatra da se sudovi donose prebrzo — kako u Tudorovu slučaju, tako i kada je riječ o njegovu nasljedniku Lucianu Spallettiju.

“Uvijek je teško davati trenutne procjene. Međutim, kao što se dogodilo s Tudorom, trener uvijek dobije malo vremena i nikada se ne dobije cjelovita slika. Činilo se da su nakon Igorova odlaska postojali određeni pomaci, da je Juventusu trebala drugačija smjernica. Recimo samo da još nije pronašao prave karakteristike kako bi ostavio jači trag”, poručio je Birindelli.

Bivši branič Stare dame uvjeren je da ni pod novim trenerom rezultati nisu bitno bolji te da su kritike na Tudorov račun bile prenagljene.

“Procjene o Igoru također su bile prenagljene. Ipak, teško je sve u potpunosti shvatiti. Zasad mislim da je bio u pravu: rezultati još ne dolaze, a ono što smo vidjeli pod Spallettijem ne čini se boljim. Pričekajmo još malo prije nego donesemo sud”, rekao je pa zaključio kako odgovornost nije samo na treneru:

“Ne mogu reći jesu li postojali neki posebni razlozi: istina, po meni, leži negdje u sredini. Trener sigurno snosi dio krivnje, a sigurno je bilo i propusta unutar kluba, u odabiru igrača. Na terenu nema lidera, i to te iscrpi već na prvoj poteškoći ili u težem trenutku. Ponajprije, ne možeš pronaći smjernice, jasniji put kojim treba ići.”