Legenda Hajduka za SK: ‘Pomogao sam Biliću u njegovim počecima, a vrijeme je da se riješi situacija između Livaje i Garcije’

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Slaven Bilić nedavno je zadobio novi mandat na kormilu struke hrvatske reprezentacije. Bilić je zadobio povjerenje vrha HNS-a, na klupi Vatrenih nasljeđuje trofejnog Zlatka Dalića, i realno teško će ponoviti uspjehe svoga prethodnika. O Slavenu izborniku i njegovom prvom mandatu (2006.-2012.) se sve zna, Splićanin ima i zagovornike, ali i oponente koji smatraju da nije zaslužio drugi mandat na čelu struke jedne od najboljih reprezentacije Globusa.

Među onima koji drže da je Bilić zaslužio novu šansu je i Nikica Cukrov. Legendarni branič Hajduka, Rijeke i Šibenika i nekadašnji YU reprezentativac poznaje Slavena u dušu. Igrali su zajedno krajem 80–ih u Šibeniku, i zapravo može se reći da je popularni Cuki bio svojevrsni mentor Biliću u njegovim početcima na Šubićevcu.

“Slaven je došao na posudbu, odnosno tada dvojnu registraciju u Šibenik iz Hajduka. Bio je na posudbi i u Stobreču, ali on sam često u razgovorima ističe kako mu je boravak u Šibeniku najviše pomogao da sazrije u igračkoj karijeri”, kaže Cukrov.

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Bilić je igrao u Šibeniku u sezoni 87/88. kada je Šibenik bio jedan od najboljih klubova tadašnje Druge savezne lige, ali uvijek mu je malo nedostajalo da prijeđe Rubikon i zaigrao u jugoslavenskoj eliti. Bilić je tada imao 19 godina, a Cukrov je bio već na zalasku bogate karijere.

“Ja sam u tim završnim godinama karijere igrao libera, iako sam cijelu karijeru proveo na poziciji desnog beka ili veznog. Slaven je došao kao jako mlad igrač, ali nije mogao doći do mjesta u prvoj momčadi Hajduka. Može se reći da mu tada nisu vjerovali pa su ga slali na posudbe, ali Bilić je imao ogromnu želju za učenjem, za napretkom. Stigao je na pravu adresu, Šibenik je tada igrao najbolji nogomet, bio je to miks iskustva i mladosti. Bilo nas je nemoguće pobijediti na Šubićevcu, znalo se tko što radi.

Vodio nas je iskusni trener Ribar koji je sa Željom bio prvak države, kasnije je došao Nedeljković. Bilić je igrao prednjeg stopera, ja sam bio na liberu, kao jedna vrsta osigurača. Dao sam mu dosta savjeta, slušao je, napredovao iz utakmice u utakmicu, iako na početku nije odmah dobio šansu zaigrati u prvih 11 u Šibeniku. Malo pomalo radom na treninzima je zadobio povjerenje, nažalost pokojni Ćapin je već pomalo bio na zalasku karijere i Bilić je postao standardni član prve momčadi.”

Sjeća se Cuki i nekih detalja iz tih dana:

“Na treninzima smo vježbali tzv. trojke, bili su uz mene Slaven i Dean Računica, oni mladi, 18, 19 godina, a ja veteran s 35 na leđima… Tjerao sam ih da tuku loptom kontra nogom, Računicu desnom, a Bilića lijevom. Kasnije su mi rekli da im je to puno pomoglo u daljnjem radu. Bila je to jaka liga, mnogi će reći i jača od kasnijih prvoligaških, svaka utakmica težak suparnik, kvalitetni igrači, teški tereni, publika. Ali, za mladog igrača idealno da sazrije. Slaven je brzo napredovao pa je zaslužio poziv trenera Nadoveze u Hajduk gdje je kasnije brzo postao standardan igrač, potom i nezamjenjiv član Vatrenih…”

Po Cukrovu odluka HNS-a da Biliću ukaže novo povjerenje je dobra stvar, iako kaže neće mu biti lako:

“Dalićeva ostavština je velika i teško će biti ponoviti. Slaven međutim ima svoje kvalitete, bio je već izbornik, zna kako raditi s mlađim igračima, i kako stvoriti grupu igrača koja će ga slijediti. Smjena generacije je na jedan način napravljena, ovi nositelji polako odlaze zbog godina, ali moramo biti svjesni da možda Hrvatska neće baš uvijek otići na veliko natjecanje.

Vidite da neke druge zemlje grabe velikim koracima, svi ulažu u nogomet. Pa jedna Italija nije bila na nekoliko Svjetskih prvenstava, Njemačka ispada u ranoj fazi, iako su obje te zemlje velikani, s ogromnom igračkom bazom, financijama, infrastrukturom. Trebamo biti realni, ali to ne znači da Hrvatska i dalje neće biti važan faktor u nogometnom svijetu, dapače uvjeren sam da imamo kvalitetu i da ćemo se još radovati uspjesima naše reprezentacije.”

Za kraj smo pitali Cukrova i o izgledima naših klubova u Europi, s posebnim naglaskom na Hajduk.

“Hajduka sam gledao protiv Žiline na Poljudu, bilo je dobro, ali u Slovačkoj su opet pred kraj upali u nepotrebne probleme, bilo je drame… Pafos je puno ozbiljnija prepreka za Bile, i bit će puno zahtjevniji protivnik. Ali, kod Hajduka me brine nešto drugo, ovo oko Livaje. Trener Garcia inzistira da ga uvodi u igru zadnjih 5, 6 minuta, što meni nikako nije jasno.

To nije dobro u perspektivi ni za Hajduk, ali ni za Livaju. Jer što on može dati za tih tričavih par minuta igre. To se treba konačno riješiti, bilo kako. Nadam se da će svi naši klubovi proći dalje i da ćemo imati predstavnike u sve tri lige ove sezone”, zaključio je Cukrov.