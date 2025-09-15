Legenda Hajduka otkrila favorita u derbiju, a onda poslala jasnu poruku Kovačeviću

Zbivanja u HNL-u komentirao je legendarni igrač i bivši trener Hajduka Zoran Vulić.

“Mislim da se naš nogomet dosta izjednačio, iako je po one prve četiri utakmice izgledalo da Dinamo i Hajduk nemaju konkurenata. Mislim da je nogomet u Hrvatskoj došao na takvu razinu, da svatko svakomu može uzeti bodove”, rekao je Vulić najavio pa najavio subotnji derbi Hajduka i Dinama:

“Mislim da neće biti tvrdi derbi isključivo iz tog razloga što i jedan i drugi trener više naginju ofenzivnom, nego defenzivnom načinu igranja. Prema tome, mislim da neće biti tvrdo. Niti za jednu ekipu se ne može reći da su u formi jer nisu u formi. Još nisu na svom optimumu, ali ja vidim, bez neke objektivnosti, da je Hajduk možda napaljeniji u ovom trenutku nego Dinamo. Da mu ova pobjeda može dati vjetar u leđa kao sto mu je dala ona pobjeda prije godinu dana kad je Gattuso dobio u Zagrebu. Mislim da Hajduk ovu utakmicu ne bi smio izgubiti. Dapače, za mene je on lagani favorit“, izjavio je Vulić za Net.hr pa poslao poruku Dinamovom treneru Mariju Kovačeviću.

“Moram reći jedno moje zapažanje koje mi se ne sviđa oko malog Varele. Ne možete Varelu na 0:1 stavljati u igru, da vam dijete od 16 godina ‘vadi’ utakmicu. Mislim da da dijete koje ima šesnaest godina morate ubacivati kad vodite 2:0, 1:0, 3:0, da mu dajete vjetar u leđa. Trebalo bi ga malo sačuvati.”