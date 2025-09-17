Legenda Hajduka najavila derbi pa otkrila što Bijelima treba za pobjedu: ‘Ako mu…’

U subotu, 20. rujna, od 17 sati na Poljudu će se sastati Hajduk i Dinamo u borbi za vrh ljestvice. Dinamo u derbi ulazi kao vodeći s 13 bodova, koliko ima i drugoplasirani Hajduk, ali uz lošiju gol-razliku.

Najveći utakmicu hrvatskog sporta za Net.hr najavio je legendarni vratar Hajduka Vladimir Balić.

“Uvod u subotnji derbi sigurno će biti obilježen onim što se događalo u prethodnom kolu. I Hajduk i Dinamo su izgubili, pa vjerujem da će obojica trenera sada težiti očuvanju neporazivosti. Očekujem da će pristup biti oprezniji, više taktički – moguće i s ciljem da derbi završi neriješeno. Nitko se neće htjeti dodatno izlagati nakon poraza koje su doživjeli”, započeo je Balić otkrio što misli o španjolskim pojačanjima te što će biti ključ u derbiju:

“Hoće li igrati bolje jer imaju tu španjolsku poveznicu – to ćemo tek vidjeti. Najvažnije je da filozofija igre u derbiju bude afirmativna prema našim napadačima i krilima. Hajduk ima privilegiju što ima najboljeg napadača u ligi – Marka Livaju. Ključ će biti hoće li Garcia uspjeti dovesti igru bliže Livaji. Ako mu se omoguće polušanse, on ih zna pretvoriti u golove. Filozofija igre bit će presudna, više od bilo kojeg pojedinca. Španjolci mogu pomoći, ali strategija odlučuje.”