Lazio u zadnjim sekundama ostao bez pobjede u Udinama

Nogometaši Udinesea uspjeli su u zadnjim sekundama dvoboja 17. kola Serie A postići pogodak za 1-1 protiv rimskog Lazija i tako su se spasili od poraza pred svojim navijačima.
Gosti su poveli u 80. minuti golom Urugvajca Matiasa Vecina, u kojem je velikog udjela imao i domaći branič Oumar Solet, koji je promijenio smjer lopti pokušavajući blokirati udarac, a time je prevario svog vratara Danielea Padellija.
Kad se već činilo da je rimska momčad otići sa sva tri boda iz Udina, Keinan Davis je u petoj minuti sučevog dodatka preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora postigao pogodak vrijedan jednog boda.
Njime je Udinese došao do 22 boda i privremeno je skočio na 10. mjesto. Lazio je s 24 boda na osmoj poziciji.
Vodeći Inter ima 33 boda, jedan više od Milana i dva više od Napolija. Sve tri momčadi su odigrale po 15 utakmica.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!