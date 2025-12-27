Lazio u zadnjim sekundama ostao bez pobjede u Udinama

Podijeli :

Ettore Griffoni IPA Sport via Guliver

Nogometaši Udinesea uspjeli su u zadnjim sekundama dvoboja 17. kola Serie A postići pogodak za 1-1 protiv rimskog Lazija i tako su se spasili od poraza pred svojim navijačima.

Gosti su poveli u 80. minuti golom Urugvajca Matiasa Vecina, u kojem je velikog udjela imao i domaći branič Oumar Solet, koji je promijenio smjer lopti pokušavajući blokirati udarac, a time je prevario svog vratara Danielea Padellija.

Kad se već činilo da je rimska momčad otići sa sva tri boda iz Udina, Keinan Davis je u petoj minuti sučevog dodatka preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora postigao pogodak vrijedan jednog boda.

Njime je Udinese došao do 22 boda i privremeno je skočio na 10. mjesto. Lazio je s 24 boda na osmoj poziciji.

Vodeći Inter ima 33 boda, jedan više od Milana i dva više od Napolija. Sve tri momčadi su odigrale po 15 utakmica.