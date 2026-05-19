Layec objavio analizu 35. kola domaćeg prvenstva: Evo što je rekao o penalu za Hajduk

Podijeli :

xGregoryxVanxGansenx via Guliver

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 34. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: VUKOVAR 1991 – VARAŽDIN (22. minuta); kažnjivo igranje rukom

Nakon udarca prema gostujućim vratima domaćeg napadača br. 28 lopta se odbila od noge gostujućeg braniča u desnu ruku napadača br. 21 te se vratila domaćem igraču br. 28 koji postiže pogodak.

Sudac, ispravno pozicioniran, odmah je ispravno poništio pogodak i kaznio igranje rukom, a VAR je ispravno potvrdio odluku suca.

Prilikom kontakta s loptom ruka je povećala obujam tijela te u skladu s našim tehničkim razmatranjima sudac je ispravno kaznio igranje ruke.

Situacija br. 2: VUKOVAR 1991 – VARAŽDIN (41. minuta); kažnjivo igranje rukom

Nakon izvedenog udarca iz kuta napadač domaće momčadi br. 28 postiže pogodak.

Nakon pregleda snimke VAR je utvrdio da je igrač koji je postigao pogodak prvobitno igrao rukom.

U skladu s Pravilima nogometne igre i VAR Protokolom pogodak je poništen bez pregleda snimke suca budući da je kontakt lopte s rukom napadača bio činjenična odluka i nije bilo potrebe pozivati suca da pregleda incident.

Gol je stoga sudac ispravno poništio nakon VAR pregleda.

Situacija br. 3: GORICA – OSIJEK (41. minuta); zaleđe

Iz slobodnog udarca lopta je upućena u kazneni prostor domaće momčadi te je njome igrao gostujući igrač br. 26 koji je postigao pogodak. Pomoćni sudac nije uočio zaleđe te s toga i nije podigao zastavicu i tako sugerirao je pogodak.

U skladu s Protokolom VAR je preporučio sucu pregled snimke kako bi analizirao fazu napadačke igre i potencijalno ometanje obrambenog igrača koje je učinio suigrač strijelca pogotka br. 17.

Snimka je jasno pokazala igrača br. 17 koji je kod upućivanja lopte u kazneni prostor bio u jasnoj poziciji zaleđa i ometao braniča tako da ga lagano drži rukama i sudjeluje u jasnom skoku u želji da igra loptom čime se našao u kažnjivom zaleđu.

Ovaj incident mora se smatrati ometanjem i stoga spada pod Pravilo 11.

Sudac je ispravno poništio pogodak i dosudio zaleđe igrača koji je ometao i utjecao na suparničkog igrača.

Situacija br. 4: LOKOMOTIVA – HAJDUK (58. minuta); kazneni udarac

Napadač gostujuće momčadi br. 21 ušao je u suparnički kazneni prostor te ga je obrambeni igrač srušio udarivši ga po desnoj nozi. Sudac, unatoč dobroj poziciji, nije uspio prepoznati kontakt.

Nakon provjere incidenta VAR je sucu preporučio pregled snimke. Tijekom pregleda snimke sudac je uočio kažnjivost kontakta koji je počinio branič, a da nije igrao loptom.

Podržavamo konačnu odluku o dosuđivanju kaznenog udarca.

Situacija br. 5: ISTRA 1961 – RIJEKA (56. minuta); gruba igra

Prilikom borbe za loptu gostujući igrač br. 24 grubo je startao na suparničkog igrača br. 10 otvorenim đonom i kramponima na suparnikov gležanj. Sudac nije prepoznao taj incident i kontakt za isključenje te je igrača samo opomenuo.

VAR je ispravno pozvao suca na pregled situacije zbog potencijalnog isključenja.

Nakon pregledavanja incidenta sudac je ispravno odlučio kazniti prekršitelja crvenim kartonom zbog grubog prekršaja, prenosi HNS.