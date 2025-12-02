Layec objavio analizu 15. kola HNL-a: Evo što kaže o crvenom kartonu Stojkovića

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 15. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: VUKOVAR 1991 – OSIJEK (23. minuta); moguće kažnjivo igranje rukom unutar kaznenog prostora

Prilikom udarca prema vratima Vukovara lopta u svojoj putanji dolazi prema braniču Vukovara unutar njegovog kaznenog prostora. Dostupne kamere, sukladno smjernicama PNI, sugeriraju nedozvoljeni položaj ruke odvojene od tijela i kažnjivo proširenje tijela ako postoji kontakt lopte rukom koji sudac na terenu za igru nije mogao vidjeti.

Također, koristeći sve dostupne kamere, VAR nije mogao pronaći jasan dokaz kontakta lopte i ruke. Samim time, poštivajući VAR protokol, ne postoji razlog za intervenciju.

Prihvaćamo odluku suca u terenu i VAR-a.

Situacija br. 2: VUKOVAR 1991 – OSIJEK (69. minuta); moguće kažnjivo igranje rukom unutar kaznenog prostora

Nakon udarca na vrata gostujućeg napadača br. 11, loptu je skrenula ruka braniča br. 8.

Prije kontakta s loptom branič je držao ruke uz tijelo. Tijekom putanje lopte, branič nije širio ruke već je ruke držao blizu tijela bez ikakvog dodatnog pokreta prema lopti.

Sudac, savršeno pozicioniran, dosudio je odmah udarac iz kuta. Na temelju naših tehničkih razmatranja u potpunosti podržavamo odluku na terenu i ne očekujemo nikakvu intervenciju VAR-a.

Situacija br. 3: HAJDUK – VARAŽDIN (69. minuta); druga opomena

Nakon što mu je pokazan prvi žuti karton zbog preoštrog starta u 36. minuti, igraču gostujuće momčadi br. 25 pokazan je i drugi žuti karton zbog još jednog preoštrog starta.

Zbog preoštrog starta i zaustavljanja igrača u obećavajućoj akciji podržavamo odluku o drugom žutom kartonu.

Situacija br. 4: ISTRA 1961 – SLAVEN BELUPO (42. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)

Prilikom udarca na vrata igrača gostujuće momčadi br. 8, domaći branič br. 6, s rukama ispravno postavljenim uz tijelo, skrenuo je loptu desnom rukom.

Sudac, koji nije dobro vidio situaciju, dobio je poziv VAR-a zbog mogućeg kaznenog udarca. Sudac je pregledao situaciju na OFR-u te promijenio odluku dosudivši kazneni udarac.

Branič je napravio pokret desnom rukom prema lopti prije kontakta i skrenuo je. Sudac je ispravno dosudio kazneni udarac za gostujuću momčad.

Situacija br. 5: LOKOMOTIVA – RIJEKA (12. minuta); moguće kažnjivo igranje rukom unutar kaznenog prostora

Nakon udarca na vrata napadača domaće momčadi br. 6, branič gostujuće momčadi br. 34 pomaknuo je tijelo ulijevo pokušavajući spriječiti udarac prema vratima. Lopta je pogodila braničevu lijevu ruku koja je bila potpuno uz njegovo tijelo bez ikakve dodatne kretnje prema lopti i bez povećanja tijela.

Sudac, koji je bio u izvrsnoj poziciji, ispravno je dosudio udarac iz kuta.

Situacija br. 6: GORICA – DINAMO (69. minuta); druga opomena

Nakon što mu je pokazan prvi žuti karton zbog preoštrog starta u 36. minuti, gostujući igrač br. 7 nesportski se ponio namjerno udarivši loptu nakon sučeve odluke.

U skladu s našim disciplinskim smjernicama:

•⁠ ⁠namjerno i očito udaranje lopte radi gubljenja vremena ili izražavanja neslaganja s odlukom suca

•⁠ ⁠trčanje prema sucu radi prigovaranja na odluku suca

•⁠ ⁠jasno izražavanje neslaganja s odlukom suca riječima ili gestama

igraču broj 7 ispravno je pokazan drugi žuti karton te je isključen.

Isto tako i gostujući igrač br. 77 također je ispravno opomenut zbog trčanja prema sucu radi prigovaranja na odluku suca, prenosi HNS.