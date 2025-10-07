Zvijezda Reala: ‘Lani nisam bio dobro fizički i psihički’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Brazilski reprezentativac i napadač Real Madrida, Rodrygo (24), ove sezone ima skromnu minutažu i nalazi se u drugom planu kod trenera Carla Ancelottija. U osam nastupa u svim natjecanjima upisao je samo jednu asistenciju u 212 minuta igre, što je nastavak lošije forme koja traje još od kraja prošle sezone. Od veljače do danas odigrao je 33 utakmice, postigao jedan pogodak i upisao pet asistencija – brojke koje sigurno ne zadovoljavaju navijače kraljevskog kluba.

U razgovoru za španjolski AS, Rodrygo je otvoreno progovorio o razdoblju koje ga je teško pogodilo te objasnio razloge pada forme i psihičkih poteškoća kroz koje je prolazio.

“Istina je, prošle sezone sam prolazio kroz osobne poteškoće. Nisam dugo vremena pričao s nekim. Nitko nije znao kroz što prolazim. Nisam bio dobro, ni psihički ni fizički. Bilo je to jako teško za mene. Prvo Bog, onda moja obitelj i trener Ancelotti mi je jako pomogao da prebrodim sve svoje probleme. Vidio je da mi iz dana u dan nije ništa bolje, vidio je da ne mogu pomoći momčadi.

Ali, nije bilo vremena za oporavak jer smo igrali svaka tri dana, i onda nema vremena za stati i razmisliti o tome kako riješiti problem. Vidio je da sam i ja čovjek i da sam imao pravih, ozbiljnih problema. Sve je razumio, cijelu situaciju. Rekao mi je da mirujem i da nisam trenutno spreman za igranje. Zahvalio sam mu se i pitao ga mogu li igrati.

Ali, znao je da treba prvo mene popraviti na osobnoj razini prije igračke. Bio je to jako težak period u mom životu, ali sad sam prešao preko toga. Kad god mogu, zahvalim se Carlu, njegovom sinu Davideu i stručnom stožeru. Svi su mi pomogli, kao i moja obitelj, normalno. Sad ne osjećam ništa osim sreće, sretan sam i jako motiviran za dobru sezonu koja je pred nama.”

Rodrygo je otkrio i kako je započela njegova ljubav prema Real Madridu.

“Dobio sam dres Real Madrida kao dijete, otac je otputovao sa svojom momčadi u Njemačku. Kad se vratio, dao mi je dres i od tad je taj klub dio mene. Bilo je i puno Brazilaca u Realu, što mi je bio samo dodatan plus da ih krenem pratiti. A najviše sam ih pratio kada su doveli Cristiana Ronalda.

Gledao sam sve Realove utakmice i samo bih njega pratio. U Brazilu navijam za Santos, ali sam oduvijek volio Real Madrid. Sanjao sam dan kad ću zaigrati u Europi.”

Prisjetio se i trenutka kada je bio nadomak potpisa za Barcelonu, prije nego što je stigao u Madrid.

“Prije potpisa za Real, sve smo dogovorili s Barcelonom i ja sam praktički bio njihov igrač. Istina je, ali mi je otac rekao da je Real zvao i ja sam morao birati. Odabir je bio jako lagan, znao sam što želim, a to je ispuniti svoje snove. Nisam se niti sekunde premišljao i sad sam tu gdje jesam.

Bio sam u Santosu i krenuo sam igrati jako dobro. Barcelona je krenula po mene i uvijek sam govorio kako je to dobar klub kojeg puno poštujem. Ali, Real Madrid je bio moj san i lako sam donio konačnu odluku. Nisam mogao više čekati i kad je vrijeme došlo, donio sam dobru odluku.”

Na kraju je progovorio i o svom odnosu s Lukom Modrićem, kojeg naziva svojim drugim “ocem”.

“Lukin mentalitet nije normalan. Sve ove godine s njim su mi bile odlične, naučio sam puno stvari od njega i uživao sam u njegovoj igračkoj kvaliteti.

Uvijek sam uživao gledajući ga, ali kad sam ušao u svlačionicu s njim, počeo me još više impresionirati. Jako je dobar, sve radi jako dobro. Ima 40 godina i još igra na visokoj razini, stvarno je nevjerojatan.”