Zvijezda Barcelone operirana: Propustit će skoro 5 mjeseci

21-godišnji veznjak Barcelone Gavi na nogometnu scenu probio se u slično vrijeme kao i Pedri, po mnogima najbolji veznjak svijeta, no Gavija su ipak više omele ozljede. Mladi Španjolac nikako ne uspijeva pronaći pravi ritam, a sada će imati još jednu dugu pauzu.

U utorka navečer Fabrizio Romano objavio je kako je Gavi operirao koljeno te da ga neće biti između četiri i pet mjeseci.

Gavi je svoju posljednju utakmicu za Barcelonu odigrao 23. kolovoza protiv Levantea da bi potom propustio četiri susreta. Prema prognozama Gavi se neće vratiti prije 2026. godine, a najverojatnije će na teren tek u ožujku,