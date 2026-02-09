Žuta podmornica surovo potopila Katalonce

Podijeli :

Manuel Blondeau AOP.Press via Guliver

U zadnjoj utakmici 23. kola španjolskog nogometnog prvenstva Villarreal je kao domaćin svladao Espanyol sa 4-1.

Mikautadze (35), Salinas (41-ag), Pepe (50) i Moleiro (55) doveli su domaće u prednost od 4-0 prije no što je Cabrera (88) ublažio poraz gostiju.

Četvrti Villarreal sa 45 bodova izjednačio se s trećim madridskim Atleticom, dok šesti Espanyol ima 11 manje.

Vodi Barcelona sa 58 bodova, jedan manje ima drugi Real Madrid.