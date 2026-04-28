Zidaneov sin doživio neugodnu ozljedu, upitan mu je nastup na Svjetskom prvenstvu

Carabellix via Guliver

Vratar španjolske Granade Luca Zidane zadobio je frakturu čeljusti u susretu LaLige 2 protiv Almerije, što dovodi u pitanje njegovo sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu s reprezentacijom Alžira.

Sin francuske legende Zinedinea Zidanea napustio je teren u završnici utakmice nakon što se ozlijedio u sudaru s protivničkim igračem. Zidane je zaradio potres mozga, ali i prijelom čeljusti i brade.

“Liječnički testovi su pokazali da je Zidane, osim potresa mozga zadobio i prijelom čeljusti i brade”, objavila je Granada. Lokalni mediji navode kako bi 27-godišnji vratar mogao propustiti Svjetsko prvenstvo.

Luca Zidane je rođen u Marseilleu, međutim prihvatio je poziv iz Alžira premda je igrao za Francusku na juniorskoj razini.

Zanimljivo, Zidane je treći alžirski vratar koji je trenutačno izvan stroja. Ozlijeđen je i vratar Caena Anthony Mandrea, te vratar Stade Nyonnais Melvin Mastil.

Alžir će na SP-u igrati u skupini s braniteljem naslova Argentinom, te Austrijom i Jordanom.