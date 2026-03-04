Zidane: Samo sam gledao Modrića kako trenira, nisam imao što reći

Podijeli :

DeFodi Images via Guliver

Zinedine Zidane se intervjuu za L'Equipe prisjetio vremena kada je bio trener Reala.

Zidane je Real vodio od siječnja 2016. do svibnja 2018. te od ožujka 2019. do svibnja 2021. U tim kratkim mandatima osvojio je dvije La Lige i čak tri Lige prvaka.

“Na treningu se prepoznaju velikani. Shvatio sam to dok sam trenirao Real. Ništa nisam govorio. Samo sam gledao Modrića, Kroosa, Cristiana i Benzemu kako treniraju. Nisam im imao što reći, nego samo gledati jer su svi oni bili talentirani i profesionalni”, rekao je Zidane.

Zidane je nakon drugog odlaska iz Reala bez angažmana. Navodno je sve dogovorio s francuskim nogometnim savezom oko preuzimanja reprezentacije nakon SP-a i odlaska Didiera Deschampsa s funkcije izbornika.