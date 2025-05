Zidane odabranim riječima pozdravio Modrića, evo što mu je Luka odgovorio

Podijeli :

Photo/Sergei Grits

Luka Modrić ovog će ljeta na Svjetskom klupskom prvenstvu posljednji put zaigrati u dresu Real Madrida, a od domaćih se navijača već oprostio na Santiago Bernabeuu.

Od kapetana se opraštaju brojni sportski velikani, a njegovu karijeru na Instagramu veliča i Zinedine Zidane.

Modrić i legendarni Zidane su u madridskom klubu surađivali od 2016. do 2018., a zatim i od 2019. do 2021. godine te stigli do Realovog trećeg uzastopnog naslova u Ligi prvaka.

“Luka, sretan sam što su nam se putovi ukrstili i što sam proveo trenutke s tobom. Kakav si ti nogometaš! Hvala ti”, napisao je nekoć najbolji nogometaš svijeta i proslavljeni trener, na što je Modrić odgovorio:

“Hvala, treneru. Bilo mi je zadovoljstvo!”.