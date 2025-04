Zastrašujuća statistika Lewandowskog protiv bivšeg kluba, Flick: ‘On je najbolja devetka na svijetu’

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver Image

Robert Lewandowski ponovno je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najboljih napadača modernog nogometa. U uvjerljivoj pobjedi Barcelone nad Borussijom Dortmund (4-0), postigao je dva gola i time stigao do nevjerojatne brojke od 29 pogodaka u 28 utakmica protiv svog bivšeg kluba.

Lewandowski je za Borussiju igrao od 2010. do 2014. godine, nakon što je stigao iz Lecha i postao ključni igrač u Kloppovoj ekipi koja je osvajala Bundesligu i igrala finale Lige prvaka. No, po odlasku u Bayern München, Dortmund je postao njegov najčešći “plijen” – u susretima protiv njih bilježi 19 pobjeda, četiri remija i samo pet poraza, uz gotovo gol po utakmici.

Osim Dortmunda, Poljak je bio izuzetno efikasan i protiv drugih bundesligaških klubova: Wolfsburgu je zabio 26 golova, Augsburgu 23, a Schalkeu 21.

U tekućoj sezoni Lewandowski je već postigao 40 pogodaka u svim natjecanjima, čak 14 više nego lani, pokazujući da s godinama ne posustaje, već igra na još višoj razini.

Njegov trener u Barceloni, Hansi Flick, koji ga je vodio i u Bayernu tijekom jedne od najuspješnijih sezona u povijesti kluba, nije skrivao oduševljenje: “Za mene je on najbolji broj ‘devet’ u posljednjih 10 godina. Njegov posao je da bude prisutan ispred gola i unutar šesnaesterca. I on to radi sjajno. Poznajem ga iz vremena u Münchenu gdje je srušio sve rekorde.”

Lewandowski i dalje nastavlja rušiti barijere, a sudeći prema trenutnoj formi, sezona bi mu mogla biti jedna od najplodnijih u karijeri.